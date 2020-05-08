Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 мая 2020: 10 699 человек заболели за сутки
Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 мая 2020 года
Появилась новая статистика от оперативного штабаФото: Андрей АБРАМОВ
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10 699 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки. Об этом утром 8 мая сообщает оперативный штаб.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев вируса, 1723 человека скончались. 26 608 пациентам удалось справиться с заболеванием, они выписаны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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