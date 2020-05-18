Фотографии послевоенной столицы опубликовали в проекте "Москва с тобой"

Вернувшиеся с фронта солдаты и первый праздничный салют 9 мая 1945 года, виды послевоенной Москвы - эти и другие фотографии можно увидеть на онлайн-платформе "Москва с тобой". Подборку оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы подготовили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний. Опубликованные снимки позволяют увидеть, как отмечали долгожданную Победу 75 лет назад и как выглядела Москва в первые послевоенные дни и месяцы, — рассказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

В виртуальной галерее собрали интересные кадры, где запечатлены музыканты Большого государственного симфонического оркестра, выступающие на Манежной площади 9 мая 1945 года. Самые интересные - снимки с первого Парада Победы, который был не 9 мая, а 24 июня 1945 года. На фото можно увидеть маршала Советского Союза Георгия Жукова.

- Кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, которые также, как и солдаты, видели войну своими глазами: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым, - рассказывают организаторы проекта.

Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний

Онлайн-лекции и экскурсии проекта #Москвастобой:

- виртуальный тур «От Курска до Берлина», в ходе которого гид рассказывает о ключевых сражениях наших солдат на этом пути,

- онлайн-прогулки по диорамному комплексу Музея Победы и открытой площадке на Поклонной горе, где собрана большая коллекция военной техники,

- онлайн-проект «Исторический музей в годы Великой Отечественной войны» посвящен труду работников культурных учреждений. В этом разделе можно прочитать воспоминания сотрудников музея об эвакуации ценных экспонатов из здания на Красной площади,

- Музей военной формы представил лекции об истории нашей страны,

- специальный проект «75 слов о войне», созданный совместно с Музеем Москвы. Можно открыть фронтовые письма и узнать личные истории защитников страны.