2020-05-08T10:13:26+03:00
Общество

Фотографии послевоенной столицы опубликовали в проекте "Москва с тобой"

Виртуальную галерею подготовили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Подборку оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы подготовили к празднованию 75-летия ПобедыПодборку оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы подготовили к празднованию 75-летия ПобедыФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Вернувшиеся с фронта солдаты и первый праздничный салют 9 мая 1945 года, виды послевоенной Москвы - эти и другие фотографии можно увидеть на онлайн-платформе "Москва с тобой". Подборку оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы подготовили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний. Опубликованные снимки позволяют увидеть, как отмечали долгожданную Победу 75 лет назад и как выглядела Москва в первые послевоенные дни и месяцы, — рассказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

В виртуальной галерее собрали интересные кадры, где запечатлены музыканты Большого государственного симфонического оркестра, выступающие на Манежной площади 9 мая 1945 года. Самые интересные - снимки с первого Парада Победы, который был не 9 мая, а 24 июня 1945 года. На фото можно увидеть маршала Советского Союза Георгия Жукова.

- Кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, которые также, как и солдаты, видели войну своими глазами: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым, - рассказывают организаторы проекта.

Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний

Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний

Онлайн-лекции и экскурсии проекта #Москвастобой:

- виртуальный тур «От Курска до Берлина», в ходе которого гид рассказывает о ключевых сражениях наших солдат на этом пути,

- онлайн-прогулки по диорамному комплексу Музея Победы и открытой площадке на Поклонной горе, где собрана большая коллекция военной техники,

- онлайн-проект «Исторический музей в годы Великой Отечественной войны» посвящен труду работников культурных учреждений. В этом разделе можно прочитать воспоминания сотрудников музея об эвакуации ценных экспонатов из здания на Красной площади,

- Музей военной формы представил лекции об истории нашей страны,

- специальный проект «75 слов о войне», созданный совместно с Музеем Москвы. Можно открыть фронтовые письма и узнать личные истории защитников страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Юрий Поляков: У нас торжествует бюджетный патриотизм. Там, где деньги, патриотов - не протолкнуться!
Знаменитый писатель побеседовал с журналистами "КП" Любовью Моисеевой и Александром Гамовым о русском мире и отсутствии высокой военной поэзии на телеэкранах в дни празднования 75-летия Победы
Новости 24
Мошенники пытаются получить доступ к деньгам россиян через мобильные приложения банков
Инфекционист назвал условие для возвращения Москвы к привычному ритму
Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Банки предупредили об угрозе взыскания алиментов за долги
Россияне подали более семи миллионов заявлений на детские выплаты через госуслуги
Украину предложили переименовать в Русь
Банкиры прогнозируют, что россияне потеряют интерес к ипотеке
В России провели больше семи миллионов тестов на коронавирус
На время пандемии беременным предлагают выплачивать по пять тысяч рублей
В Москве ещё 1 423 пациента вылечились от коронавируса
Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, заставляет ли Помпео своих сотрудников выгуливать его собаку и забирать вещи
Эксперт рассказал, когда россияне поедут отдыхать в 2020 году
В России предложили снизить ежемесячную накопительную часть пенсии
Apple открывает почти сто своих магазинов по миру, но в них будет новый порядок работы
Синоптик сказал, когда в Россию придёт тепло
Последние новости на утро 18 мая 2020: Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Трамп: Число заражений коронавирусом в США сильно снижается
Крушение самолета ВВС в Канаде: погибла женщина-пилот, второй пилот получил травмы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года составило 27490 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 мая 2020 года составило 27 369 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года возросло до 1580 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 18 мая 2020: открыта запись через интернет на бесплатные тесты на антитела
Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 мая 2020 года составило 142 824
Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 мая 2020: Губернатор снимает ограничения с некоторых компаний
Американцы испугались нового «морского монстра» из России
Советник Трампа обвинил Китай в распространении коронавируса с помощью туристов
Ученые создали коронавирус в лабораторных условиях
Названа опасность частой генеральной уборки во время самоизоляции
Ученый назвал привычку человека, которая сбивает биоритмы во время самоизоляции