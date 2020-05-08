«Спрос на кредитные каникулы возрастает»

По данным ЦБ на середину апреля, российские заемщики подали больше полумиллиона обращений на реструктуризацию кредитов. Спрос на кредитные каникулы вырос в связи с резким падением доходов части населения, а также в связи с государственной программой поддержки. Кто имеет право на отсрочку по банковским кредитам? Как ее получить? И во сколько это обойдется заемщику? Об этом в интервью «КП» рассказал Андрей Точеный, директор департамента розничного кредитования ПСБ.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - ДОХОД ДОЛЖЕН СНИЗИТЬСЯ НА ТРЕТЬ

- Сейчас основная антикризисная мера поддержки заемщиков - это кредитные каникулы. ПСБ предлагает эту возможность своим клиентам?

- ПСБ одним из первых, еще до внедрения специальных мер ЦБ, предложил своим клиентам оформить подобные кредитные каникулы. Программа, которая прописана в 106-м федеральном законе о кредитных каникулах (от 3 апреля этого года). Это та самая кризисная мера, которая позволяет клиентам, попавшим в сложную ситуацию, получить отсрочку по платежам в течение шести месяцев. Правда, для этого нужно соответствовать ключевым условиям. Доход должен снизиться более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Такое снижение нужно подтвердить официально.

- Какие документы для этого необходимо представить?

- Как правило, если мы говорим о снижении дохода, это подтверждает справка 2-НДФЛ. То есть клиент может направить нам выписку из Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы. При этом одобрить кредитные каникулы мы можем сразу, без подтверждающих документов. Закон это позволяет. А на то, чтобы предоставить все документы, заемщику дается 90 дней. Но клиент должен быть уверен, что его доход действительно снизился более чем на 30% и он сможет подтвердить это документами. Иначе банк будет вынужден отменить реструктуризацию. И через 90 дней, не предоставив подтверждающие документы, клиент получит требование на оплату сразу всех платежей, которые ему отсрочили.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТСРОЧКА

- Должны ли будут клиенты заплатить за кредитные каникулы?

- Отсрочка клиентам, пострадавшим от коронавируса, предоставляется бесплатно. Но важно учитывать, что увеличение срока кредита приведет к росту общей задолженности по нему. Кредитные каникулы переносят оплату нескольких платежей. То есть человек каждый месяц ничего не платит, но при этом начисление процентов продолжается на остаток долга. Эти проценты уйдут в конец графика и увеличат срок кредита ровно на то количество месяцев, которое необходимо, чтобы их погасить, при этом не увеличивая ежемесячный платеж.

- То есть срок кредита вырастет на шесть каникулярных месяцев плюс еще пара-тройка месяцев образуется из-за дополнительных процентов?

- Да, это будет плюс-минус несколько месяцев. Все будет зависеть от того, какой был остаток долга и сколько процентов набежало за время кредитных каникул. По потребительским кредитам и кредитным картам в течение льготного периода ставка должна быть установлена не более 2/3 средневзвешенной ставки по рынку, которую считает и утверждает ЦБ.

- Многих в законе смутили слишком маленькие пороговые суммы по кредитам. Часть банков их самостоятельно повысили. Какое решение принято в ПСБ?

- Учитывая серьезность ситуации, мы приняли решение вообще не устанавливать пороговые значения сумм кредитов и дать всем нашим клиентам, у которых возникли временные финансовые сложности, возможность воспользоваться кредитными каникулами.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ НЕ ИСПОРТИТСЯ

- Дать заемщику отсрочку - это для банка возможность или обязанность?

- В трактовке федерального закона для банка это является обязанностью. При этом закон очень лоялен в отношении процесса. Важно, чтобы клиент, обращаясь в банк, полностью понимал, как работает механизм кредитных каникул.

- Не испортят ли кредитные каникулы кредитную историю?

- Такую реструктуризацию БКИ не будут трактовать как ухудшение финансового положения заемщика. И это не будет расцениваться как негативный фактор, влияющий на кредитную историю.

- Когда человеку нужно подавать заявление на получение отсрочки? Есть ли какой-то минимальный срок, за который принимается решение?

- Банк обязан рассмотреть обращение клиента в течение 5 календарных дней. Если у клиента уже появилась проблема и он предполагает, что ближайший платеж он оплатить не сможет, то лучше обратиться минимум за неделю до этого. При этом в ПСБ все оформление происходит дистанционно. Сегодня подать заявку на каникулы можно в интернет-банке или через звонок в контактный центр.

- Какие еще меры поддержки ПСБ предложил розничным клиентам в это непростое время? Какие еще механизмы планируете задействовать?

- Всем своим розничным заемщикам ПСБ предоставил возможность перенести апрельский платеж по кредитам на конец месяца. Для этого даже не нужно было обращаться в банк - перенос платежа происходил автоматически, если на дату платежа на счете клиента было недостаточно денег для полного погашения задолженности за месяц. Банк также поддержал своих ипотечных клиентов, у которых наступил или наступает срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса при продлении договоров страхования. Предоставить документы, подтверждающие оплату страхового взноса, теперь можно до 1 июля.

Мы сохранили возможность полноценного использования кредитных и дебетовых карт с истекшим в марте и апреле сроком действия для клиентов, которые из-за введения режима самоизоляции не успели получить перевыпущенную на новый срок карту. Также банк внедрил решение, которое позволяет не блокировать операции клиентов, достигших возраста замены паспортов и не успевших получить новый документ.

Мы переводим в цифровой формат подачу многих документов, которые ранее необходимо было приносить в офис. Все эти меры необходимы, чтобы наши клиенты могли спокойно соблюдать режим самоизоляции и при этом получать все необходимые финансовые услуги.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Выросли ли ставки по ипотечным кредитам?

- Что сейчас происходит с рынком ипотечного кредитования? Под какую ставку можно оформить кредит?

- Уже появлялась новая государственная программа ипотечного кредитования, которая должна поддержать спрос населения на приобретение недвижимости у застройщиков. Субсидирование ипотечной ставки на уровне 6,5% было объявлено 16 апреля, а уже с 20 апреля в ПСБ можно подать заявку и оформить ипотеку по этой программе. Более того, как один из лидеров ипотечного рынка, банк стремится оказать дополнительную поддержку гражданам и строительной отрасли, поэтому мы снизили ставку по программе еще на 0,5 п.п. до 6% годовых.

Это очень доступная программа, в ней нет ограничений по месту приобретения недвижимости, не нужно относиться к какой-то льготной категории граждан, чтобы ею воспользоваться. Оформить по программе можно до 8 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей для остальных российских регионов. Безусловно, она будет очень востребована у клиентов. За первые несколько дней ПСБ уже получил около 900 новых заявок по программе, и еще по такому же количеству заявок, полученных ранее, были пересмотрены условия. Общий объем заявок по «Госпрограмме 2020» составляет на сегодня почти 2,5 млрд рублей. Мы уже осуществили первые выдачи. В целом выдачи по ипотеке в апреле этого года на четверть превышают показатели прошлого года по количеству и на треть - по объему.

- Можно ли сейчас оформить кредит онлайн?

- Да, это можно было сделать и раньше. Например, зарплатные клиенты ПСБ могут и подать все документы, и получить кредит онлайн. Более 70% клиентов розничного бизнеса банка активно пользуются дистанционными сервисами, которые позволяют совершать операции по счетам и кредитам, конвертировать валюту, проводить платежи и переводы внутри банка. Сейчас заявку на ипотечный кредит и документы по предмету залога можно отправить на электронную почту банка, а консультацию по нюансам и условиям сделки можно получить по телефону. Клиенту понадобится приехать в офис всего один раз, для подписания кредитно-обеспечительных документов. При этом в офисах мы соблюдаем все меры безопасности. Все контактные поверхности обрабатываются антисептиком несколько раз в день, сотрудники носят защитные маски и перчатки, соблюдают социальную дистанцию.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

♦ Рубрика «Вопрос/ответ» на сайте Центробанка

♦ Подробнее - на сайте Банка ПСБ

СПРАВКА «КП»

Коротко о правах заемщика, претендующего на кредитные каникулы

1. Кто может взять кредитные каникулы

Все, у кого доходы упали более чем на 30%. Об этом говорится в официальном разъяснении на сайте ЦБ. К примеру, в прошлом году средняя зарплата у вас была 50 тысяч рублей в месяц. А в марте - всего 30 тысяч. Значит, ваш доход упал на 40% и вы имеете право на льготу.

2. Как долго действует программа

На текущий момент до 30 сентября. До этого времени нужно подать заявление на предоставление кредитных каникул.

3. А если несколько кредитов

Тогда каникулы можно взять по каждому из них. Одновременно (если доходы упали критично) или по отдельности (если есть возможность оплачивать хотя бы часть своих обязательств перед банками).

4. Какие проценты начисляются во время кредитных каникул

Во время кредитных каникул ничего платить не нужно. Платежи будут полностью заморожены. Но проценты во время отсрочки все равно будут капать и увеличивать долг перед банком.

По кредитным картам и потребительским кредитам - в размере 2/3 от среднерыночной ставки на дату обращения. По ипотеке - проценты будут начисляться по той ставке, что указана в договоре. Набежавшие проценты нужно будет оплатить потом. По кредитной карте - равными долями в течение 24 месяцев после окончания льготного периода. По потребительским и ипотечным кредитам - после погашения основного долга.

5. Что будет, когда каникулы закончатся

Банк предоставит новый график платежей. Ежемесячный платеж (по потребительским и ипотечным кредитам) останется неизменным. Вырастет лишь срок кредита.

6. А если доход за полгода не вырастет

Тогда нужно будет договариваться о продлении отсрочки или реструктуризации долга непосредственно с банком - на индивидуальных условиях.

7. Стоит ли в принципе брать каникулы

Если у вас нет возможности платить по кредиту, тогда это единственный возможный путь в такой ситуации. За время каникул вы сможете найти другие источники дохода или накопить небольшую сумму денег, которая поможет в будущем. Но в ЦБ и банках рекомендуют обращаться за льготой только в том случае, если ситуация действительно безвыходная.