Коронавирус в Индии, последние новости на 8 мая 2020: в больнице пациентов с COVID-19 положили рядом с трупами

По последним данным coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 3364 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных в стране к 8 мая 2020 года достигло 56409 человек. Еще 104 пациентов с подтвержденным ковидом скончались, всего за время борьбы с эпидемией в стране умерло 1890 человек. А еще 1445 пациентов выздоровели, таким образом число вылечившихся от коронавируса достигло 16790 человек.

В ИНДИЙСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ ПОЛОЖИЛИ РЯДОМ С ТРУПАМИ

В больнице Локманья Тилак, которая находится в индийском мегаполисе Мумбае, пациентов с коронавирусом разместили рядом с трупами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Скандал разгорелся после того, как один из пациентов разместил в интернете видео – на нем видна палата, в которой лежат десять человек с подтвержденным коронавирусом, а на соседних койках лежат черные полиэтиленовые пакеты с трупами внутри – это те пациенты, которые скончались от COVID-19, но их по какой-то причине не успели убрать в морг.

Видео уже прокомментировал член Законодательного собрания штата Махараштра Нитеш Рейн, который нес мог сдержать своего изумления и негодования в социальных сетях.

- Пациенты спят прямо рядом с трупами. Как правительство могло это допустить? Это позор!» — возмутился политик, пообещав разобраться в ситуации.