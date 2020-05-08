2020-05-08T12:08:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 8 мая 2020: рост заболеваемости в стране идет на спад

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 8 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за прошлые сутки в стране зарегистрировано 156 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных по состоянию на 8 мая 2020 года в Казахстане достигло 4753 человек. К сожалению, еще одного пациента – 57-летнего жителя Павлодара – спасти не удалось, мужчина скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности, став 31-ой жертвой коронавируса в Казахстане. Еще 110 человек выздоровели и выписали из клиник домой, всего от опасного вируса излечились 1518 граждан Казахстана.

В КАЗАХСТАНЕ ОТ КОРОНАВИРУСА ВЫЛЕЧИЛИСЬ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНАЯ ДЕВОЧКА И 92-ЛЕТНЯЯ СТАРУШКА

В Казахстане пациенты продолжают вылечиваться от коронавируса. Так в один день с полным выздоровлением домой отправились четырехмесячная малышка из Алматы и 92-летняя пенсионерка из Нур-Султана.

Как передает издание Tengrinews.kz, малышка стала самой юной пациенткой с подтвержденным коронавирусом в Казахстане. В клинике девочка провела три недели вместе со своей матерью: врачи наблюдали у нее острый бронхит, все это время ребенок находился в состоянии средней тяжести, но после эффективного лечения пошел на поправку.

82-летняя жительница Нур-Султана поступила в клинику 16 апреля с одышкой, а вскоре пришел положительный анализ на коронавирус. Пожилая женщина находилась в группе риска из-за своего возраста, но врачи сделали все возможное, чтобы бабушка поправилась и отправилась домой. При выписке растроганная пенсионерка со слезами благодарила медиков клиники, а те пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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