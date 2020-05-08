Коронавирус в Германии, последние новости на 8 мая 2020: медики прогнозируют летом вторую волну эпидемии

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1440 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом по состоянию на 8 мая 2020 года в стране зафиксировано 169430 случаев заражения COVID-19. Еще 152 пациента скончались от вирусной пневмонии, общее число погибших достигло 7392 человек. Что касается выздоровевших, их в Германии уже 141700 человек (+2500 за минувшие сутки).

МЕДИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ ВТОРУЮ ВОЛНУ ЭПИДЕМИИ COVID-19 В ГЕРМАНИИ ЛЕТОМ

В Германии постепенно отменяют карантинные ограничения, открываются магазины, люди начинают выходить на улицу и встречаться с друзьями. Вот только медики страны предупреждают, что если резко отменить режим самоизоляции, то уже летом Германию может захлестнуть вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом сообщил на очередном брифинге заместитель главы института Роберта Коха Ларс Шааде и призвал граждан быть ответственными, ограничить свои контакты с окружающими и по возможности продолжать оставаться дома.

В свою очередь еще один министр Германии Хельге Браун заявил в эфире Deutschlandfunk, что случаи заражения коронавирусом будут регистрироваться до конца года, поэтому нельзя забывать соблюдать социальную дистанцию. Лишь только потому что немцы «вели себя образцово», Германия избежала огромного числа погибших и быстро вышла на высокий уровень выздоровления.