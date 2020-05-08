В итальянском футболе пошла вторая волна коронавируса

На фоне хороших новостей с Апеннинского полуострова - открывшихся после карантина спортивных баз и первых тренировок футболистов - сообщения из популярного клуба «Милан» настораживают. Выяснилось, что сразу у трех человек выявлен коронавирус. Правда, не говорится, у кого именно – у футболистов или работников клуба, но все равно подготовка команды к рестарту чемпионата задерживается.

А ведь о новых вспышках эпидемии на днях сообщили «Фиорентина» и «Сампдория». У «фиалок» нашли сразу шесть носителей коронавируса, в «Сампдории» заболели трое, при этом один футболист оказался инфицирован повторно.

Словом, пандемия не отпускает и ставит все больше вопросов. Сколько раз человек может переболеть коронавирусом и вообще сколько зараза держится в организме? К примеру, у Паоло Дибалы из «Ювентуса», где еще в марте три футболиста сдали положительные тесты, коронавирус нашли и через 6 недель. При этом форвард чувствовал себя все это время хорошо, но заразил свою девушку.

Министр спорта Италии еще на прошлой неделе сомневался, что чемпионат удастся перезапустить в начале июня. А теперь сроки сдвигаются на неопределенное время.

На итальянцев внимательно смотрят другие страны, ведь они первыми погрузились в этот омут эпидемии. И первыми, вроде бы, начали выходить из нее... Но теперь многие говорят, что они поторопились.

Как теперь поступят немцы, которые уже объявили о возобновлении чемпионата в Бундеслиге 16 мая? Все футболисты прошли тесты на коронавирус, но результатов пока нет. Кстати, организаторы спохватились, что забыли проверить судей, которым еще предстоит пройти по два теста.