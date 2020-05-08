Коронавирус в Китае, последние новости на 8 мая 2020: выявлен один новый случай

По состоянию на 8 мая 2020 года в Китае выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Случай локальный – его зафиксировали в провинции Цзилинь.

Также известно, что выявлены 16 бессимптомных носителей COVID-19. За сутки в Китае никто от коронавируса не умер.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 886 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 260 человек (18 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 993 человека выписаны из больниц, 4633 скончались, - говорится в сообщении госкомитета.

Тем временем Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

Выяснилось, что Ким Чен Ын направил устное послание, в котором поздравил китайского лидера, высоко оценив тот факт, что Си Цзиньпин «не упустил возможности победы в войне против беспрецедентной эпидемии», - цитирует РИА Новости.