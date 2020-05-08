Коронавирус в Испании, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных превысило 256 тысяч человек

По состоянию на 8 мая 2020 года в Испании COVID-19 зафиксирован у 256 855 человек, это число за минувшие сутки увеличлось на 3 173. Количество погибших составило 26 070, выздоровело с начала эпидемии 163 919 человек.

Испания остается на втором месте во всем мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. Страна уступает только США. На данный момент в Испании болеют коронавирусом 66 866 человек, 2 075 среди них находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Испанский институт качества в сфере туризма и Конфедерация отелей и туристического жилья Испании совместными усилиями разработали посткарантинные правила для отелей, которые теперь должны быть рассмотрены Минздравом королевства, сообщает испанская газета elPeriodico.

Теперь отели могут обязать класть перед входом пропитанные дезинфицирующим раствором ковры. На службе приема должны быть бесконтактные термометры для использования в случае необходимости. В местах общего пользования должны быть доступны дезинфицирующие жидкости на спиртовой основе, а мусорные баки предлагается выставлять только тех моделей, которые можно открыть ногой.

Уборка и дезинфекция помещений отелей должна производиться чаще, чем раньше.