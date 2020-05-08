2020-05-08T13:43:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 8 мая 2020 года: число жертв вируса приблизилось к 26 тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 8 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Франция находится на шестом месте в мире по количеству зараженных.Франция находится на шестом месте в мире по количеству зараженных.
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По состоянию на 8 мая 2020 года число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам. С начала эпидемии во Франции от вируса погибли 25 897 человек, это число за минувшие сутки увеличилось на 178.

Известно, что выздоровело 55 027 человек. Всего в стране с начала эпидемии было зафиксировано 174 300 случаев заражения. Франция находится на шестом месте в мире по количеству зараженных.

В связи со сложившейся ситуацией Франция не будет открывать свои государственные границы как минимум до середины июня, заявил в пятницу на брифинге глава МВД страны Кристоф Кастанер, пишет Figaro.

Он отметил, что границы останутся закрыты как минимум до 15 июня. При этом министр допустил, что пересечение границы может быть разрешено сотрудникам предприятий, продолжающих работу за пределами Франции, или при необходимости ухода за ребенком или больными родственниками.

Отметим, что в апреле президент страны Эмманюэль Макрон продлил карантинные меры до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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