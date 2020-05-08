Коронавирус в Швеции, последние новости на 8 мая 2020 года: число жертв превысило 3000

По состоянию на 8 мая 2020 года в Швеции коронавирус обнаружили у 24 623 человек. За все время с начала эпидемии от вируса вылечился 4 971 пациент. По последним данным, число жертв достигло 3 040 человек.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль признает, что количество смертей от коронавируса – «кошмарная цифра». Самое слабое звено — система ухода за пожилыми и ее сотрудники, не соблюдающие санитарные нормы.

- Это свидетельствует, как важно предотвращать распространение инфекции в домах престарелых и среди сотрудников выездных служб, - говорит Хенрик Люселль, руководитель отдела Государственного управления социальной защиты.

По мнению Андерса Тегнелля, такое большое количество умерших в Швеции объясняется именно тем, что сильно пострадали службы ухода за пожилыми людьми.

7 мая стало известно, что Швеция из-за коронавируса может достичь рекордно высокого уровня безработицы в 14% уже этой осенью. Такой экономический прогноз содержится как в оценке частного банка SEB, так и докладе Государственной службы занятости Швеции.

Ожидается, что для снятия негативных экономических эффектов пандемии коронавируса потребуется длительное время, сообщает шведская газета Fria Tider.