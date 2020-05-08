2020-05-08T14:24:22+03:00
Общество

Александр Моор: «Народ гордится подвигом великого поколения победителей»

Губернатор Тюменской области лично поздравил с 75-летием Великой Победы земляков – ветеранов Великой Отечественной войны
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Александр Моор рассказал, что его дед тоже воевал – на Волховском фронте. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области.Александр Моор рассказал, что его дед тоже воевал – на Волховском фронте. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области.
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«Мы гордимся вами — великим поколением победителей — и искренне благодарим за Победу и наше будущее под мирным небом»,отметил Александр Моор в общении с ветеранами по телефону.

ОСОБЫЙ ДЕНЬ

Абдулхай Мавлутович Бабшанов родился в деревне Авазбакеева Ялуторовского района. В декабре 1942 года был мобилизован на фронт. После учебы на курсах связистов в составе артиллерийского полка воевал на Ленинградском фронте вплоть до полного освобождения города. Позже участвовал в боевых действиях в Финляндии, служил на эстонском острове Сааремаа. День Победы встретил на боевом посту.

Сегодня Абдулхай Мавлутович — почетный житель Ялуторовского района. Вместе с супругой вырастил шестерых детей, воспитал семерых внуков и 13 правнуков. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «Заслуженный колхозник».

«День Победы — замечательный и радостный праздник для всех поколений: и тех, кто воевал, и тех, кто восстанавливал страну после войны. Для нас и наших детей это праздник особенный, дань памяти и уважения всем героям, чей ратный и трудовой подвиг мы никогда не забудем», — подчеркнул губернатор. Он пожелал здоровья и сил Абдулхаю Мавлутовичу, который в следующем году отметит свой 100-летний юбилей.

«У вас большая семья — это самое главное богатство. Здоровья вам и вашим детям, внукам и правнукам. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, я думаю, у них будет время собраться и вспомнить ваш боевой и трудовой путь. Они должны гордиться своим дедом, отцом и прадедом, как мы все и делаем — гордимся своими родственниками, которые прошли войну и подарили нам мирную и счастливую жизнь», — заявил Александр Моор.

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Виктор Александрович Шестернев родился в деревне Бобыльск Абатского района. В 1944 году окончил Омскую авиационную школу, затем Луганское авиационно-техническое училище. Местом службы стал Дальний Восток, демобилизовался в 1952 году.

После войны Виктор Александрович работал в партийных органах, более 30 лет был председателем районного совета ветеранов. Пишет стихи, собрал большой архив по истории родного края. В 2017 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Абатского района». Награжден орденами и медалями.

Александр Моор поздравил ветерана с наступающим праздником Великой Победы и поблагодарил его за большой вклад в воспитание молодого поколения. Виктор Александрович часто бывает в школах, проводит патриотические уроки для учащихся и считает, что необходимо воспитывать детей, любящих свое Отечество.

Губернатор пожелал ветерану здоровья и пообещал, что обязательно найдет время для встречи с Виктором Александровичем в рамках ближайшей рабочей поездки по Абатскому району.

«Вы, как и мой дедушка, родились в 1924 году и так же, как он, в 1943 году получили первое боевое крещение», — сказал Александр Моор в телефонном поздравлении ветерану из Армизонского района Виктору Николаевичу Максимову. В 1943 году он был призван на Волховский фронт. В июне 1944 года в боях под Ленинградом получил ранение, после госпиталя был комиссован. Вернувшись домой без одной ноги, работал в Комсомольском совхозе Армизонского района. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

«Мы не так, как всегда, будем встречать этот юбилейный день Победы из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Но радость от этого праздника будет не меньше. Народ гордится подвигом великого поколения победителей и помнит цену, которую заплатила наша страна за эту Победу»,подчеркнул губернатор и пожелал Виктору Николаевичу крепкого здоровья.

Ветераны Великой Отечественной войны поблагодарили губернатора за поздравления и то внимание, которое оказывается им со стороны правительства Тюменской области.

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