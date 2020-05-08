Запах старых военных карт, кобура с пистолетом: что скрывает бункер Жданова в Смольном
Ленинград 1941-го. Бункер Жданова в Смольном...
...Сотня крутых ступенек (сначала мраморных, потом - кажется, чугунных). Они, громко «подчеркивая» наши шаги, быстро и настойчиво провожают нас все ниже-ниже и... Вот он где притаился, год 1941-й! В подземелье Смольного... За тяжелой бронированной дверью, которая так хорошо смазана, что распахивается в военное прошлое легко. И - без скрипа...
Заходим. Не говорим даже шепотом. Потому что на стене - ну, очень строгий плакат: «Болтуны - находка для врага». Стараемся не топать. И - задерживаем дыхание.
Александр Гамов побывал в уникальном музееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У стола с телефоном, под часами - замер дежурный офицер. На богу у лейтенанта - кобура с пистолетом. Смотрит на нас строго - не сводит застывшего взгляда.
Краем глаз замечаем - справа, в комнате связи - сержант, держит в руках телефонную трубку... Точно - он записывает шифротелефонограмму.
Стол дежурногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Спускаемся ещё на пару ступенек. Ещё одна бронированная дверь. Стучимся - нам никто не отвечает.
Тогда - сами: приоткрываем дверь - легко, снова без скрипа. И первое, что видим - Георгий Жуков и Андрей Жданов. Перед ними - карта обороны Ленинграда. Теперь уже - на цыпочках - приближаемся к столу с зелёным сукном. И замечаем два стакана чая в подстаканниках. Кажется - в стаканах кипяток, даже пар вон вроде идёт!
Объект «Бункер А.А. Жданова» располагается на глубине 12 метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И - тут же ловим себя на мысли: неужели это все - не настоящее? И дежурный офицер, и сержант-связист, и Жданов с Жуковым - ведь они, похоже, - сделаны из воска?
Хотя...
Вдруг мы явственно слышим, - там, наверху - разрывы снарядов. Они все ближе и ближе!
Раньше казалось: память пахнет нафталином. Может быть, воском... Или - газетными подшивками.
Нет! У этой нашей памяти - запах старых военных карт, сильно потертых на изгибах, гимнастёрок, кожаных планшетов, может быть, солдатской махорки...
Особенно - если это память о Великой Отечественной...
...Когда уже выбирались из бункера - увидели ещё одно подтверждение того, что это - не только музей. На бетонной стене - надпись: «Защитное сооружение. Разработано и построено в 1937 г. Для безопасного пребывания как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени».
Узел связиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
НАША СПРАВКА
Объект «Бункер А.А. Жданова» располагается на глубине 12 м между зданием Смольного и Невой. Весь подземный комплекс представляет собой несколько помещений, в которых одновременно могут находится порядка 50 человек. Музейная экспозиция занимает пока более 200 квадратных метров - примерно четвертую часть всех площадей. Особый интерес представляет музейная реконструкция резервного рабочего кабинета первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрея Жданова в 1941-м - 1944 годы. Здесь - мебель той поры, а документы, предметы быта, личные вещи - подлинные. Средства связи - в хорошем рабочем состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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