Запах старых военных карт, кобура с пистолетом: что скрывает бункер Жданова в Смольном

Ленинград 1941-го. Бункер Жданова в Смольном...

...Сотня крутых ступенек (сначала мраморных, потом - кажется, чугунных). Они, громко «подчеркивая» наши шаги, быстро и настойчиво провожают нас все ниже-ниже и... Вот он где притаился, год 1941-й! В подземелье Смольного... За тяжелой бронированной дверью, которая так хорошо смазана, что распахивается в военное прошлое легко. И - без скрипа...

Заходим. Не говорим даже шепотом. Потому что на стене - ну, очень строгий плакат: «Болтуны - находка для врага». Стараемся не топать. И - задерживаем дыхание.

Александр Гамов побывал в уникальном музееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У стола с телефоном, под часами - замер дежурный офицер. На богу у лейтенанта - кобура с пистолетом. Смотрит на нас строго - не сводит застывшего взгляда.

Краем глаз замечаем - справа, в комнате связи - сержант, держит в руках телефонную трубку... Точно - он записывает шифротелефонограмму.

Стол дежурногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спускаемся ещё на пару ступенек. Ещё одна бронированная дверь. Стучимся - нам никто не отвечает.

Тогда - сами: приоткрываем дверь - легко, снова без скрипа. И первое, что видим - Георгий Жуков и Андрей Жданов. Перед ними - карта обороны Ленинграда. Теперь уже - на цыпочках - приближаемся к столу с зелёным сукном. И замечаем два стакана чая в подстаканниках. Кажется - в стаканах кипяток, даже пар вон вроде идёт!

Объект «Бункер А.А. Жданова» располагается на глубине 12 метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И - тут же ловим себя на мысли: неужели это все - не настоящее? И дежурный офицер, и сержант-связист, и Жданов с Жуковым - ведь они, похоже, - сделаны из воска?

Хотя...

Вдруг мы явственно слышим, - там, наверху - разрывы снарядов. Они все ближе и ближе!

Раньше казалось: память пахнет нафталином. Может быть, воском... Или - газетными подшивками.

Нет! У этой нашей памяти - запах старых военных карт, сильно потертых на изгибах, гимнастёрок, кожаных планшетов, может быть, солдатской махорки...

Особенно - если это память о Великой Отечественной...

...Когда уже выбирались из бункера - увидели ещё одно подтверждение того, что это - не только музей. На бетонной стене - надпись: «Защитное сооружение. Разработано и построено в 1937 г. Для безопасного пребывания как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени».

Узел связиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАША СПРАВКА

Объект «Бункер А.А. Жданова» располагается на глубине 12 м между зданием Смольного и Невой. Весь подземный комплекс представляет собой несколько помещений, в которых одновременно могут находится порядка 50 человек. Музейная экспозиция занимает пока более 200 квадратных метров - примерно четвертую часть всех площадей. Особый интерес представляет музейная реконструкция резервного рабочего кабинета первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрея Жданова в 1941-м - 1944 годы. Здесь - мебель той поры, а документы, предметы быта, личные вещи - подлинные. Средства связи - в хорошем рабочем состоянии.

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