В Испании нашли кошку с коронавирусом

Неделю назад в Исследовательский центр здоровья животных в Барселоне доставили необычный труп 4-летней кошки. Хозяева, переболевшие коронавирусом, перед этим отвезли животное в ветлечебницу, когда у питомца начались проблемы с дыханием. Ветеринары констатировали у животного пониженное содержание тромбоцитов в крови и сердечную недостаточность. Состояние кошки ухудшалось с каждым часом и медикам спасти четвероного питомца не удалось.

Сотрудники исследовательского центра обнаружили в организме умершей кошки - носоглотке и лимфатическом узле в районе кишечника - вирус SARS-CoV-2. Правда, он был ослабленным. Но, как полагают специалисты, коронавирус не был причиной смерти кошки. Животное страдало от болезни сердца - генетической гипертрофической кардиомиопатии, которая может спровоцировать внезапную смерть.

- В единичных случаях кошки могут стать жертвами коронавируса, - говорит директор Исследовательского центра здоровья животных Наталия Маджо. - Но при этом шанс, что кошка сможет заразить человека, крайне мал.

Барселонская кошка станет уже девятым животным, заразившимся коронавирусом. До этого ветеринарам удалось выявить COVID-19 у двух собак, тигрицы из зоопарка Нью-Йорка и пяти кошек: двух из Гонконга, одной из Бельгии, еще одной из Нью-Йорка и Франции.