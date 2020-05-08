2020-05-08T15:38:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Испании нашли кошку с коронавирусом

Ученые по-прежнему сомневаются, что домашние животные способны передать COVID-19 своим хозяевам
Арина СУВОРОВА
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В единичных случаях кошки могут стать жертвами коронавирусаВ единичных случаях кошки могут стать жертвами коронавирусаФото: REUTERS
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Неделю назад в Исследовательский центр здоровья животных в Барселоне доставили необычный труп 4-летней кошки. Хозяева, переболевшие коронавирусом, перед этим отвезли животное в ветлечебницу, когда у питомца начались проблемы с дыханием. Ветеринары констатировали у животного пониженное содержание тромбоцитов в крови и сердечную недостаточность. Состояние кошки ухудшалось с каждым часом и медикам спасти четвероного питомца не удалось.

Сотрудники исследовательского центра обнаружили в организме умершей кошки - носоглотке и лимфатическом узле в районе кишечника - вирус SARS-CoV-2. Правда, он был ослабленным. Но, как полагают специалисты, коронавирус не был причиной смерти кошки. Животное страдало от болезни сердца - генетической гипертрофической кардиомиопатии, которая может спровоцировать внезапную смерть.

- В единичных случаях кошки могут стать жертвами коронавируса, - говорит директор Исследовательского центра здоровья животных Наталия Маджо. - Но при этом шанс, что кошка сможет заразить человека, крайне мал.

Барселонская кошка станет уже девятым животным, заразившимся коронавирусом. До этого ветеринарам удалось выявить COVID-19 у двух собак, тигрицы из зоопарка Нью-Йорка и пяти кошек: двух из Гонконга, одной из Бельгии, еще одной из Нью-Йорка и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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