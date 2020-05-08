«Промсвязьбанк» помогает предприятиям малого и среднего бизнеса получить финансовую помощь от государства

«Промсвязьбанк» присоединился к госпрограмме предоставления субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Более 24 тысяч клиентов ПСБ — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут получить финансовую помощь от ФНС России на свой расчетный счет в банке. Открыть такой счет можно удаленно, без визита в офис.

В помощь предпринимателям ПСБ разработал рекомендации по заполнению форм ФНС, позволяющие разобраться в вопросах получения господдержки. Кроме того, сотрудники банка консультируют клиентов по зачислению субсидий на расчетный счет.

Государственная программа финансовой помощи малому и среднему бизнесу, переживающему кризис из-за пандемии COVID-19, стартовала 24 апреля. С 1 мая предприниматели могут оформить субсидию в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом в качестве счета для получения субсидии можно выбрать существующий расчетный счет в ПСБ. Сотрудники ФНС проверят предоставленную информацию и отправят уведомление о принятом решении в личный кабинет юрлица или индивидуального предпринимателя.

- ПСБ, как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса, поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей, - комментирует руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

По его словам, вопросы господдержки сегодня актуальны для многих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поэтому банк разработал ряд решений, которые помогают клиентам правильно оформить субсидию и при этом сэкономить время.