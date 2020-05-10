2020-05-08T16:56:00+03:00
Звезды

«Шуфутинский поздравит за 22 тысячи, а Цымбалюк-Романовская ответит на смс за 70 рублей»: безработные знаменитости нашли новый источник дохода

Артисты продают видеопоздравления и автографы
Игорь ПОЛЯКОВ
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Звезды принялись торговать видеопоздравлениями.Звезды принялись торговать видеопоздравлениями.
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В условиях пандемии самый популярный вид заработка у артистов, которые остались не удел, — торговать видеопоздравлениями. Первой эту моду ввела Люба Успенская. Теперь и бывший возлюбленный королевы шансона Михаил Шуфутинский готов поприветствовать поклонников с помощью персонального видеопоздравления за 300 долларов. Столько же просит за горячий видеопривет Никита Джигурда. Телеведущий Сергей Дружко продаёт своё поздравление за 200 долларов.

«Видео только для вас», — так анонсировал своё видеопоздравление за 100 долларов певец Дмитрий Колдун.

В такую же сумму оценила своё поздравление легенда фигурного катания Наталья Бестемьянова. А за фото с персональным автографом спортсменка просит 50 долларов. Певица и бывшая невеста скандального певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова оценила своё видеоприветствие в 90 долларов. Куплетист Николай Бандурин приготовит для вас эксклюзивные частушки за 99 долларов. За 75 долларов пришлёт свой видеопривет Артём Иванов, автор хитов Лободы. А звезда сериала «Полицейский с Рублевки» актер Роман Попов передаст вам привет за 70 долларов.

Куда бюджетнее обойдётся общение (правда в форме смс) с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Если вы горите желанием побеседовать со скандальной пианисткой, вам надо отправить ей сообщение на одном специализированном сайте. И после оплаты (стоит это «удовольствие» около 70 рублей), заказчику придёт письменный ответ от Цымбалюк-Романовской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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