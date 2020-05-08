СК России установил личности трех военных преступников на Украине

Следственным комитетом России продолжается тщательная работа по установлению должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, фиксация доказательств их преступлений.

Следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Василия Зубанича, который уже привлекался ведомством к ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России) за ранее совершенные аналогичные преступления.

"7 мая 2020 года, примерно в 11 часов по местному времени, Зубанич и иные неустановленные лица из числа военнослужащих его бригады произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатометов (СПГ-9) территории сельского дома культуры в селе Саханке Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате чего получили ранения двое детей 2006 года рождения и трое мирных граждан, находившихся рядом с домом культуры.

А также произвели прицельный обстрел с применением противотанковой управляемой ракеты гражданского автомобиля ЗИЛ, находившегося возле домовладения по улице Широкой в поселке Голубовском города Кировска.От прямого попадания ракеты произошел взрыв транспортного средства, в результате пострадали находившиеся рядом, не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители – двое мужчин и пожилая женщина, которые получили множественные осколочные ранения", - перечислила "подвиги" украинского полковника официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На днях следствием были получены объективные данные о причастности к подобным преступлениям командиров 54-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Алексея Майстренко и 28-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Максима Марченко.

Полковник украинской армии Майстренко 1 мая произвел прицельный обстрел из стрелкового оружия по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Ясиноватского района под Донецком. В результате таких действий женщина 1958 года рождения получила ранения, от которых скончалась. А подразделение Марченко 4 мая обстреляло из автоматической пушки боевой машины пехоты ряд объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровка Петровского района Донецка. Пострадали три ребенка – девочки 2010 и 2013 годов рождения, а также мирный житель 1965 года рождения.

- Следствие и впредь будут выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенные против мирного населения. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, - отметила Петренко.