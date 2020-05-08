2020-05-08T17:31:35+03:00
Звезды

«Живу очень достойно и красиво даже на небольшие деньги»: Валентина Титова рассказала о своей пенсии

Известная актриса объяснила «КП», почему у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки Известная актриса рассказала «КП», почему у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Актриса Валентина Титова в телешоу "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", 2018 г.Актриса Валентина Титова в телешоу "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", 2018 г.
Изменить размер текста:

Недавно в одном журнале появилась информация (ее потом перепечатала многие сетевые СМИ), что у 78-летней Валентины Титовой очень скромная пенсия - 16 тысяч рублей, поскольку у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки. Дело в том, что актеры-пенсионеры со званием имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в 30 тыс. рублей.

В этом месяце московское правительство прибавило всем еще по четыре тысячи за соблюдение режима самоизоляции. В итоге, получилось двадцать, но и это не так много, тем более половина этой суммы уходит на квартплату. Однако, по словам Валентины Титовой, она умудряется и на эти деньги жить достойно. И ни на что не жалуется.

Читателей kp.ru удивил тот факт, что у актрисы, которая в советское время снималась часто и в известных фильмах ("Щит и меч", "Дни Турбиных","Метель", «Мимино» и др.) нет никаких званий. Мы позвонили Валентине Антиповне, чтобы узнать: что помешало ей получить официальное признание заслуг.

Актриса Валентина Титова на съемках фильма "Дни Турбиных", 1976 г. Фото Анатолия Ковтуна /Фотохроника ТАСС/

Актриса Валентина Титова на съемках фильма "Дни Турбиных", 1976 г. Фото Анатолия Ковтуна /Фотохроника ТАСС/

- Меня дважды подавали на звание, когда я работала в театре киноактера. Мне неведомо, кто и как голосовал за мою кандидатуру на киностудии «Мосфильм» или в Театре киноактера, где я служила, но звание я так и получила. Это довольно типичная история для творческого коллектива. Вообще, все что связано с присвоением званий, очень от много, а точнее – от многих, зависит. Хлопотать за себя я никогда не умела и этого не делала. И очень этим горжусь.

Всегда считалось, что я выхожу замуж за известных и очень богатых, поэтому мне «и так везет» (первым мужем Титовой был народный артист СССР Владимир Басов, вторым – известный кинооператор Георгий Рерберг – Ред.). Но в чем именно мое везение? В том, что я служила моим гениальным мужьям? У меня хороший вкус: я влюбляюсь только в талантливых. Просто красивые и богатые меня не интересуют. При этом никто не знал, как я жила. У меня никогда не было домработницы, я все делала по дому сама.

- Владимир Басов ведь мог за вас похлопотать?

- Вы смеетесь! Басов просто сказал: «Тебе не надо». Ни звания, вообще ничего. Мужей раздражает, когда рядом успешная жена. Сейчас мне смешно слушать рассказы других людей, как Басов меня любил… И почему-то никто не рассказывает, сколько Титова сделала для Басова.

- В вашем недавнем интервью прозвучала мысль, что вы выживаете на крохотную пенсию…

- Неправда! Не надо перекраивать мои слова. Я никогда не жаловалась. Не выживаю, я живу очень достойно и красиво даже на небольшие деньги. Если другие так не умеют, это их проблемы. Жизнь бывает разная, полосы меняются. У меня золотые руки, поэтому я никогда не пропаду. Мое счастье – в умении жить. Никому не наносить вреда, быть любезной, никому не мстить. Вот в этом счастье. Я всем довольна. Да, в Москве звание сейчас дает дополнительные деньги. Но я не единственная среди известных артистов, у кого его нет. Не говоря о том, как живут другие пенсионеры или актеры, которые не в Москве, - они получают мизерные пенсии. Поэтому не надо плакаться, а надо больше работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«И как на это жить?»: Николай Расторгуев рассказал о своей пенсии

Народный артист не смог вспомнить, оформлял ли он положенную по закону надбавку (подробности)

«Лишь бы хоть что-то заплатили»: Анастасия Волочкова рассказала о своей пенсии

Балерина готова к очередному судебному процессу с Большим театром (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Живу очень достойно и красиво даже на небольшие деньги»: Валентина Титова рассказала о своей пенсии
Известная актриса объяснила «КП», почему у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки Известная актриса рассказала «КП», почему у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки
Новости 24
Уровень безработицы в США за апрель обновил максимум 1940 года
Губернатор Александр Дрозденко: «Найдите время, позвоните ветеранам и поздравьте их»
Джонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса
Путин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионов
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
«Улицы Победы»: до конца года по всей России благоустроят почти 400 дорог, проспектов и площадей
Основателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о вымогательстве
Ленинградская область ко Дню Победы отремонтировала Дорогу жизни
Ученый раскрыл главную особенность коронавируса
В Москве не был обжалован ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Трамп не верит, что Китай мог преднамеренно впустить коронавирус за пределы страны
Власти Москвы объяснили требования к ношению масок и перчаток
Эксперты уверены - российские полицейские смогут проходить сквозь любые двери
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения Саакашвили
Джонсон выразил Путину признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара
Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя
ВОЗ не уверена, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане
Попова рассказала, когда будут сняты ограничения из-за коронавируса