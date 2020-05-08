«Живу очень достойно и красиво даже на небольшие деньги»: Валентина Титова рассказала о своей пенсии

Недавно в одном журнале появилась информация (ее потом перепечатала многие сетевые СМИ), что у 78-летней Валентины Титовой очень скромная пенсия - 16 тысяч рублей, поскольку у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки. Дело в том, что актеры-пенсионеры со званием имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в 30 тыс. рублей.

В этом месяце московское правительство прибавило всем еще по четыре тысячи за соблюдение режима самоизоляции. В итоге, получилось двадцать, но и это не так много, тем более половина этой суммы уходит на квартплату. Однако, по словам Валентины Титовой, она умудряется и на эти деньги жить достойно. И ни на что не жалуется.

Читателей kp.ru удивил тот факт, что у актрисы, которая в советское время снималась часто и в известных фильмах ("Щит и меч", "Дни Турбиных","Метель", «Мимино» и др.) нет никаких званий. Мы позвонили Валентине Антиповне, чтобы узнать: что помешало ей получить официальное признание заслуг.

Актриса Валентина Титова на съемках фильма "Дни Турбиных", 1976 г. Фото Анатолия Ковтуна /Фотохроника ТАСС/

- Меня дважды подавали на звание, когда я работала в театре киноактера. Мне неведомо, кто и как голосовал за мою кандидатуру на киностудии «Мосфильм» или в Театре киноактера, где я служила, но звание я так и получила. Это довольно типичная история для творческого коллектива. Вообще, все что связано с присвоением званий, очень от много, а точнее – от многих, зависит. Хлопотать за себя я никогда не умела и этого не делала. И очень этим горжусь.

Всегда считалось, что я выхожу замуж за известных и очень богатых, поэтому мне «и так везет» (первым мужем Титовой был народный артист СССР Владимир Басов, вторым – известный кинооператор Георгий Рерберг – Ред.). Но в чем именно мое везение? В том, что я служила моим гениальным мужьям? У меня хороший вкус: я влюбляюсь только в талантливых. Просто красивые и богатые меня не интересуют. При этом никто не знал, как я жила. У меня никогда не было домработницы, я все делала по дому сама.

- Владимир Басов ведь мог за вас похлопотать?

- Вы смеетесь! Басов просто сказал: «Тебе не надо». Ни звания, вообще ничего. Мужей раздражает, когда рядом успешная жена. Сейчас мне смешно слушать рассказы других людей, как Басов меня любил… И почему-то никто не рассказывает, сколько Титова сделала для Басова.

- В вашем недавнем интервью прозвучала мысль, что вы выживаете на крохотную пенсию…

- Неправда! Не надо перекраивать мои слова. Я никогда не жаловалась. Не выживаю, я живу очень достойно и красиво даже на небольшие деньги. Если другие так не умеют, это их проблемы. Жизнь бывает разная, полосы меняются. У меня золотые руки, поэтому я никогда не пропаду. Мое счастье – в умении жить. Никому не наносить вреда, быть любезной, никому не мстить. Вот в этом счастье. Я всем довольна. Да, в Москве звание сейчас дает дополнительные деньги. Но я не единственная среди известных артистов, у кого его нет. Не говоря о том, как живут другие пенсионеры или актеры, которые не в Москве, - они получают мизерные пенсии. Поэтому не надо плакаться, а надо больше работать.

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