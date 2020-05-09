Военно-морской парад World of Warships в честь 75-й годовщины Победы прошел онлайн

Но это не означает, что парада не будет: его воздушная часть пройдет в Москве без зрителей. Но это еще не все: в ознаменование 75-летия Великой Победы состоялся виртуальный военно-морской парад World of Warships, компьютерной игры о морских сражениях времен Второй Мировой войны. Этот парад перенес зрителей в послевоенный Ленинград 60-х годов, где двадцать девять кораблей Советского Союза и союзников торжественно прошли кильватерным строем в акватории реки Невы. В параде приняли участие корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов.

И даже звучал «тот самый» голос парада: легендарный диктор Евгений Хорошевцев, который уже более 10 лет ведет Парад Победы на Красной Площади, рассказал об истории знаковых кораблей тех лет и их боевых заслугах. «Для меня это первый опыт проведения виртуального парада Победы, но эмоции настоящие!» - отмечает Евгений Хорошевцев. «Гордость за страну, одержавшую великую победу, ощущение торжественности и важности момента – все как в реальной жизни!»

Проведение виртуального военно-морского парада имеет большое общественно-политическое значение для нашего общества, ведь в нем рассказывается об основных вехах истории военно-морского флота времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Парад открыли корабли Балтийского флота во главе с эсминцем «Изяслав», с 1922 года носившем имя «Карл Маркс». В годы Великой Отечественной эсминцы этого типа – «Нови к», участвовали в обороне Таллина, Севастополя, Одессы, сопровождали полярные конвои.

Далее проследовали корабли Черноморского флота; их кильватерную колонну возглавил крейсер «Молотов». В 1941 году он был оснащён первой советской корабельной радиолокационной станцией. Крейсер принимал участие в обороне Севастополя.

В составе ВМФ СССР также воевали корабли, переданные союзниками. Один из них — легкий крейсер «Милуоки» — был передан Советскому Союзу Соединенными Штатами в сорок четвертом году.

Получив новое имя «Мурманск», легкий крейсер вошел в состав Северного флота, где прослужил до окончания войны. В 1949 году «Мурманск» был возвращен американцам.

Значимый вклад в Победу внесли и Арктические конвои, доставлявшие вооружение, технику, боеприпасы из портов США, Великобритании, Исландии в Архангельск и Мурманск.

В сопровождении конвоев принимали участие боевые корабли Великобритании, США и СССР, которые также приняли участие в параде World of Warships.

«Современные реалии значительно повлияли на наш образ жизни, когда на государственном уровне перенесены все массовые мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия Великой Победы», - отмечает Малик Хатажаев, генеральный директор Wargaming St.Petersburg (Lesta Studio). «Весь мир переходит в онлайн, и мы под эгидой #остаемсядома представили новый формат празднования Дня Победы – парад World of Warships. Мы надеемся, что это позволит нам не только рассказать о неоценимом вкладе военно-морского флота в достижение Великой Победы, но и достучаться до сердец сотен тысяч людей, кому не безразлична история и мирное будущее на нашей планете».