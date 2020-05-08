2020-05-08T17:47:35+03:00
Экономика

В Центробанке рассказали, скольким заемщикам помогут кредитные каникулы

Антикризисная мера позволяет дать людям передышку, а банкам - сохранить платежеспособных клиентов
Евгений БЕЛЯКОВ
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Претендовать на отсрочку могут те, кто потерял больше 30% дохода. Причем подтвердить свое право можно постфактум - в течение 90 дней после одобрения кредитных каникул.Претендовать на отсрочку могут те, кто потерял больше 30% дохода. Причем подтвердить свое право можно постфактум - в течение 90 дней после одобрения кредитных каникул.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Раньше было как. Человек не справился с платежами. Значит, его долг автоматически становился плохим. Банк начинал выбивать деньги, подавать в суд, распродавать имущество должника. По сути, процесс был выгоден только коллекторам. Решить проблему и банков, и заемщиков помогают обязательные кредитные каникулы, выяснили в ЦБ.

- Конечно, будущее сложно предсказать, но хочу привести следующие интересные цифры. Мы только что провели мониторинг эффективности «обычных» ипотечных каникул, введенных летом прошлого года (закон вступил в силу 31 июля 2019-го. - Ред.). Так вот, из числа заемщиков, завершивших каникулы, в график платежей удалось вернуться 76%. То есть механизм передышки для граждан действительно работает, не создает «плохие долги», а наоборот, их предотвращает, - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу в рамках традиционной пресс-конференции.

Речь о тех ипотечных каникулах, которые действуют в рамках 76-го федерального закона. По ним любой гражданин имеет право взять шестимесячную передышку, если попадет в сложную жизненную ситуацию.

Тем не менее в апреле правительство и Центробанк разработали проект дополнительных - антикризисных - кредитных каникул. Под них попадают любые виды кредитов, не только ипотечные. Претендовать на отсрочку могут те, кто потерял больше 30% дохода. Причем подтвердить свое право можно постфактум - в течение 90 дней после одобрения кредитных каникул.

- По состоянию на 8 мая граждане подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию, прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы - по ипотеке. Он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам - около 20%, - пояснила Эльвира Набиуллина.

О том, как работают меры поддержки граждан и, в частности, кредитные каникулы - «Комсомолка» уже писала. Более подробная информация есть на сайте Центробанка.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА НАБИУЛЛИНА

О новых кредитах

- Розничный кредитный портфель немного сократился (около 0,6%). С одной стороны, банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой - люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов.

Об оттоке вкладов

- Ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток (1%), то по итогам апреля прирост на счетах физлиц составил 0,8%.

О кредитах для бизнеса

- Объем реструктуризаций растет. Подано 94 тыс. заявок от малого и среднего бизнеса. Уровень одобрения остается стабильным - 75 - 77%. Банки отладили процедуры и стали быстрее рассматривать заявления. Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей. В программе зарплатного кредитования активно участвуют 20 банков. Сумма одобренных заявок (их уже 20 тысяч) достигла 46 млрд рублей. Это неплохие цифры, которые свидетельствуют о постепенном выходе программы на ожидаемые объемы.

О том, нужно ли увеличивать госдолг

- Государственный долг находится на очень низком уровне по сравнению с другими странами: долг федерального правительства составляет 12,4% ВВП, совокупный долг федерального и региональных правительств - 13,8% ВВП. У нас есть потенциал для его увеличения. Но при этом низкий госдолг - наше конкурентное преимущество. Именно он позволяет нашей экономике быть устойчивой, создает безопасность. Тем не менее незначительно увеличение госдолга в нынешних условиях возможно.

О бюджетном правиле

- Наша позиция заключается, что саму суть бюджетного правила (когда при цене на нефть выше $42 за баррель, излишки идут в резервы, а при цене ниже этой отметки - деньги, наоборот, из резервов идут в бюджет. - Ред.) нельзя менять. Благодаря ему накоплены средства Фонда национального благосостояния, которыми мы можем компенсировать падение нефтегазовых доходов бюджета. Пересматривать это правило в нынешних условиях неактуально.

Об инфляции

- В апреле был большой рост цен на продовольствие. В итоге годовая инфляция ускорилась с 2,5% в марте до 3,1% в апреле. Это было ожидаемым при таком высоком спросе на продукты. Плюс на инфляцию повлиял эффект от снижения курса рубля и сезонный фактор снижений остатков овощей на складах. Ситуация будет постепенно меняться. Дальше будут преобладать дезинфекционные факторы. Цель всех наших мер - оставить инфляцию около нашего целевого значения - 4% годовых.

О росте просрочки

- Те явления, которые сейчас происходят, пока не отразились на балансах банках. Пик просрочки мы ожидаем во второй половине этого года или в начале следующего. На положении банков это не должно отразиться. Во-первых, они накопили хорошие буферы капитала. Только по потребительским кредитам они составляют 500 млрд рублей. Во-вторых, в прошлом году и в начале этого года у банков была большая чистая прибыль (почти два триллиона рублей. - Ред.). В-третьих, ЦБ проводит аукционы тонкой настройки и предоставляет деньги тем банкам, которые в них нуждаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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