2020-05-08T19:16:30+03:00
Общество

На помощь врачам спешат волонтеры СУЭК

Сотрудники угольной компании помогают медикам справиться с эпидемией коронавируса
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Во время эпидемии на врачей нужно не только молиться. Им нужно помогать! Во многих больницах медикам приходиться буквально жить на работе: действует карантин, количество пациентов, нуждающихся в постоянном уходе, растет, у больных возникают осложнения. Да и сами врачи, к сожалению, тоже подвержены заболеванию. В такой ситуации решение самых элементарных вопросов - организация правильного питания, обеспечение средствами индивидуальной защиты и гигиены, - оказывается очень сложным.

ВРАЧИ НА ПОЛНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

К счастью, в нашей стране достаточно неравнодушных людей. Во многих регионах России действуют отделения ОНФ, набирает силу начатая им акция #МыВместе, объединившая волонтеров, готовых оказать поддержку врачам, социальным работникам и гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавирусной инфекции. Самая большая польза от их работы видна там, где им помогают крупные предприятия - снабжают волонтеров транспортом, обучают, предоставляют оборудование, средства защиты и продукты, координируют их действия с программами помощи местных властей. Так возникшая снизу общественная инициатива превращается в эффективный инструмент борьбы с инфекцией.

В Сибири и на Дальнем Востоке умело координируют работу волонтеров региональные штабы СУЭК Андрея Мельниченко, где по-шахтерскому четко организованы противоэпидемиологические мероприятия и мониторинг ситуации с обеспечением больниц необходимым оборудованием. Уже в марте СУЭК начал закупки больших партий защитных медицинских костюмов и респираторов, антисептиков, бесконтактных термометров и кислородных модулей, мобильных рентгеновских аппаратов и УФ-облучателей, которые своевременно поставляются в медпункты предприятий и региональные больницы. Работа волонтеров помогает сделать эту помощь более адресной, раскрыть новые направления поддержки.

Сегодня в медицинские учреждения поставляются не только оборудование и средства защиты, но и продукты, горячие обеды, одноразовая посуда и прочие необходимые в быту вещи. Врачам эта поддержка пришлась очень кстати.

«Благотворительная помощь – это всегда здорово. Наш коллектив переживает не легкие времена – это заточение на 14 дней... Строжайший режим, - отмечает главврач Борзинской центральной районной больницы Дугоржап Доржиев. - Спасибо большое компании СУЭК за огромную поддержку и оказанную помощь».

За время майских праздников в больницы города Борзя и поселка Шерловая Гора Забайкальского края горняки отправили продуктов на 300 тыс. рублей.

ИЗОЛИРОВАНЫ ОТ МИРА

Во Владивостоке волонтеры СУЭК начали доставлять в больницы полноценные горячие обеды, приготовленные поварами одного из ресторанов. Сражающимся с коронавирусом медикам четырех городских больниц привезли уже более 500 обедов. Это приятное дополнение к 27 тыс. защитных масок, тысяче противовирусных костюмов и другому оборудованию, поставленному ранее угольщиками в больницы Приморья.

В Кузбассе, где волонтерское движение СУЭК имеет самые мощные корни, в дополнение к праздничным продуктовым корзинам, врачи Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больницы получили... большой телевизор, по которому уже 9 мая смогут увидеть воздушный парад и другие торжественные мероприятия к Дню Великой Победы. Следующий адрес волонтеров с подобными подарками - инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы № 1.

«Сейчас очень важно помогать людям, которые не могут вести свой обычный образ жизни из-за распространения инфекции. Сложно приходится врачам, медсестрам – сложно и физически, и морально. Они вынуждены соблюдать меры предосторожности, из-за чего не могут видеться с семьями, оказываются изолированы от мира, - объясняет волонтер СУЭК Анна Прусакова. - Поэтому сегодня при вручении подарков особенно приятно было видеть их искренние улыбки».

В преддверии праздника волонтерское движение СУЭК охватывает все больше регионов. Помощь продуктовыми наборами, обедами, средствами гигиены и защиты, медицинскими приборами и просто словами поддержки, праздничные подарки получили уже врачи Приморья, Забайкалья, Хабаровского и Красноярского края, Хакассии и Кузбасса, Бурятии и Мурманска. Никакой передышки волонтеры не ждут. Ведь только общими усилиями, помогая и поддерживая друг друга, можно одолеть любую напасть.

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