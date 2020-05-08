Владимир Путин: Мы обязаны защитить правду о Великой Отечественной

- Для России 9 Мая - самый великий и светлый праздник. Мы гордимся поколением победителей! Чтим их подвиг! И наша память - не только дань огромного уважения к героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне. Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? - заявил Президент России, выступая 15 февраля 2020 года с ежегодным Посланием Федеральному собранию. - Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы противопоставим факты.

Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции «Бессмертный полк» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент сообщил, что в России создается крупнейший и самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. При этом все материалы будут доступны не только россиянам, но и иностранцам.

- Такая работа - наш долг как страны-победительницы. И ответственность перед будущими поколениями, - добавил глава России.