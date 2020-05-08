2020-05-08T18:42:14+03:00
Общество

Ветераны войны и тыла получат поздравления и подарки от «Пятёрочки»

Поздравительная программа, организованная Торговой сетью «Пятёрочка», ждет ветеранов Великой отечественной войны по всей России
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В России, к счастью, еще осталось много участников самой страшной войны в мировой истории и ветеранов тыла. Многие из них получат персональные подарки от «Пятёрочки», фонда продовольствия «Русь», а также фондов «Старость в радость» и «Долго и счастливо».

Более 26 тысяч ветеранов в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калуге, Белгороде, Липецке, Новосибирске, Новороссийске, Краснодаре, Волгограде, Мурманске, Пскове, Петрозаводске, Великом Новгороде получат подарочные карты программы лояльности «Выручай-карта», на которых уже есть 10 000 баллов. Ими можно будет расплатиться в магазинах «Пятёрочка». Карты лояльности будут переданы с соблюдением всех мер безопасности через местные органы власти и общественные организации, чтобы не подвергать пожилых людей риску.

Также «Пятёрочка» отправит подарки и в дома престарелых, где сейчас проживают некоторые участники войны и труженики тыла. В честь праздника они получат новую бытовую технику: стиральные машины, холодильники, отпариватели, пылесосы, телевизоры – все то, что им так необходимо, и конечно же продуктовые корзины и наборы санитарно-гигиенических средств. Все эти подарки отправятся адресно ветеранам в Санкт-Петербурге и в 33 дома престарелых в Ленинградской, Московской, Тульской, Тверской, Смоленской, Ярославской и Волгоградской областях.

И кроме того, для всех 9 мая в 17:00 по московскому времени в своём Instagram-аккаунте «Пятёрочка» проведёт прямой эфир, гостем которого станет популярный певец Александр Панайотов. Александр поздравит всех с праздником и исполнит горячо любимые всеми нами песни военных лет и о войне.

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