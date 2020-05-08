2020-05-08T19:01:35+03:00
Политика

Эксперт: Трамп призывает «не верить лживым статьям о России» не из любви к нам, а ради собственных целей

Почему вручение Пулитцеровской премии за статьи о «русской угрозе» вызвало раздражение Белого дома
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Трамп призывает «не верить лживым статьям о России» не из любви к нам, а ради собственных целейТрамп призывает «не верить лживым статьям о России» не из любви к нам, а ради собственных целейФото: REUTERS
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В США продолжается дискуссия вокруг вручения Пулитцеровской премии — одной из самых престижных в мире наград для журналистов. В этом году её получили представители «демократической» газеты New York Times за серию материалов о… «российской угрозе».

Этот предмет корреспонденты NYT исследовали со всей тщательностью, находили следы «русского вмешательства» по всему земному шару, от Белого дома до Болгарии и стран Африки.

Вот только другой авторитетный американский журналист (долгое время работавший ведущим на популярном телешоу), Дональд Трамп, с таким подходом не согласился.

— Это [«призовые» публикации] — позор и фейковые новости. Пулитцеровский комитет — или кто там эту премию дает? Пусть они заберут её обратно! — призвал Трамп во время пресс-подхода в четверг.

— Реакция американского президента вполне обоснована и логична. Из-за истории с мифическим «русским вмешательством в выборы» оппоненты Трампа были близки к тому, чтобы подвести его под импичмент, и уж точно подпортили магнату немало нервов. То есть такие статьи в заокеанской прессе ужа давно не новость. Почему же Трамп высказывает подобное мнение именно сейчас? На мой взгляд причины тут две, — комментирует кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

— Первое, — говорит американист, — потепление отношений двух стран хоть и медленно, но продолжается, это отрицать невозможно. Посмотрите на «вирусную дипломатию». Москва оказала США помощь в борьбе с COVID-19 (пусть небольшую, отправив в начале апреля самолёт с медизделиями, но символически значимую). А недавно и Вашингтон предложил ответный шаг по поставкам в Россию аппаратов ИВЛ.

Это пока не влияет на общий внешнеполитический курс Штатов в отношении России (и наоборот) — но, по крайней мере, позволит в перспективе «сгладить углы», и когда потребуется, использовать данный кейс, например, для улучшения имиджа России. Очень грубо говоря, Трамп в любой момент может сказать: «посмотрите, они нам помогли в разгар пандемии, значит, и мы им должны помочь, снять санкции». Далеко не факт, что он именно так и скажет, но такую карту в рукаве имеет.

Вторая причина его «гнева на журналистов» — чисто внутренняя. Хотя и тоже продиктованная коронавирусом. Хозяин Белого дома как минимум дважды совершил серьёзные ошибки в борьбе с болезнью. Сначала игнорировал донесения о неизвестной «эпидемии из Китая», потом не спешил с вводом карантина. И теперь делает всё возможное, чтобы отвлечь внимание масс от этой темы. Так что в какой-то степени ему выгодно именно сейчас ругать своих недоброжелателей из рядов либеральных СМИ: мол, если их статьи о России — чушь, значит, и материалы с критикой самого Трампа от этого не далеко ушли, — подводит итог эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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