2020-05-09T14:13:31+03:00
Экономика

«Я выиграла в лотерею миллион!» Медсестры вспоминают яркие события своей жизни

Во всем мире 12 мая отмечают день медицинских сестер. Сейчас в России работает порядка 1,3 млн сотрудников среднего медицинского персонала, большинство из которых находится на передовой в борьбе с коронавирусом
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Фото: предоставлено "Столото"Фото: предоставлено "Столото"
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В это непростое время они решили вспомнить о приятных моментах своей жизни. Например, некоторые медсестры поделились, как узнали о собственной удаче и выиграли крупные суммы в лотереи.

Медсестра из Ростова-на-Дону Анна Арженовская стала лотерейным миллионером в январе 2020 года. Билет «Русского лото» принес ей целый миллион рублей. Это событие она сама себе предсказала.

Фото: предоставлено "Столото"

Фото: предоставлено "Столото"

– Я сказала супругу, что в этом году мне повезет в лотерею по-крупному. В тот же вечер мы сходили за билетом, а через пару дней узнали, что выиграли миллион, – рассказывает Анна.

У медсестры скорой помощи доброе сердце. Как, наверное, и у всех представителей ее профессии. Возможно, победа в лотерею стала наградой за отзывчивость женщины. А миллиону быстро нашлось применение – свежий ремонт и подарки для близких.

А другая медицинская сестра – Лариса Чащина из Ставропольского края – благодаря лотерее распрощалась с ипотекой. 1 января 2020 года она выиграла в «Жилищную лотерею» квартиру-студию стоимостью 1 500 000 рублей и 100 000 рублей. Победительница уверена, что это и есть настоящее чудо.

Фото: предоставлено "Столото"

Фото: предоставлено "Столото"

– Я попросила мужа купить лотерейный билет перед праздниками. Очень надеялась на чудо! И как же я оказалась права. До сих пор не перестаю радоваться, что нам повезло, – улыбается женщина.

Семья Ларисы недавно купила квартиру в ипотеку, поэтому выигрыш победительница забрали деньгами, чтобы полностью закрыть финансовые обязательства перед банком и больше времени проводить с близкими.

Квартиру выиграла и Ольга Старновская – медицинская сестра из Забайкальского края. Денежный эквивалент приза «Жилищной лотереи» - 1 400 000 рублей. Победительница рассказала интересную историю выигрыша.

Фото: предоставлено "Столото"

Фото: предоставлено "Столото"

– Последним в билете мы зачеркнули «13». Оно всегда приносит моей семье удачу. Поэтому я даже не удивилась, что наша победа зависела именно от этого числа, - добавляет Ольга. – Выигрыш мы взяли деньгами, чтобы поскорее достроить дом нашей мечты.

В лотереях везет не только медицинским сестрам, но и другим работникам, заботящимся о нашем здоровье. Например, фельдшер из Подмосковья Александр Ямутин выиграл в «Рапидо» 1 262 086 рублей. А ревматолог из Рязани Анна Козлова – квартиру стоимостью 1 400 000 рублей в «Жилищную лотерею».

А есть и те медики, которым лотереи дают возможность помогать еще большему числу людей, открывая новые клиники. Например, зубной техник Ильнур Ярмухаметов из Екатеринбурга в «Русском лото» стал обладателем квартиры стоимостью 2 500 000 рублей. Приз он забрал деньгами и открыл собственную стоматологию.

Сейчас, по время пандемии коронавируса, хочется сказать огромное спасибо всему медперсоналу за их ежедневный труд и тысячи спасенных жизней. С праздником! Пусть впереди будет еще много побед!

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