2020-05-08T19:18:22+03:00
75 лет Великой Победы

В России стартует уникальный мультимедийный проект «Музыка героев»

В фундаменте проекта — аудиоспектакль
Игорь ЯКУНИН
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В рамках объявленного Владимиром Путиным Года памяти и славы, при поддержке Минкульта России и отечественного Госфильмофонда на платформе музыкагероев.рф запускается удивительный онлайн-проект.

Его назвали «Музыка героев». В фундаменте проекта — аудиоспектакль. Сценарий которого создан на основе реальных событий и документов из архивов. Великая Отечественная показана глазами молодого выпускника Московской консерватории, который в июне 1941-го уходит добровольцем на фронт.

По материалам из фондов Музея музыки, редким партитурам, афишам, кадрам кинохроники и оригинальным аудиозаписям мелодий, которые знает каждый в нашей стране, воссозданы грозовые 40-е. Благодарный зритель и слушатель узнает, как рождались знаменитая 7-я симфония Шостаковича и «Священная война» и каким образом удалось в «Концерте фронту» собрать главных звезд Советского Союза Клавдию Шульженко и Леонида Утесова, Ивана Козловского, Лидию Русланову, Аркадия Райкина.

Потрясает история симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, что потерял большую часть состава в первую же блокадную зиму, и который пополняли те из жителей города на Неве, кто хорошо владел разными инструментами.

Авторами аудиоспектакля выступили выпускница ГИТИСа Екатерина Жутаутайте и режиссер Театра имени Е. Вахтангова Владимир Бельдиян, в ролях актеры театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Мультимедийный проект стартует 8 мая в 21.00, в том числе, на официальном сайте Российского национального музея музыки music-museum.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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