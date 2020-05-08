«Эмоциональное состояние влияет и на физиологию тоже»: психолог объединила коллег со всей страны, чтобы помочь людям пережить пандемию

«Я — врач, и с начала пандемии меня накрыла волна переживаний… А еще я — мама, жена, дочь… Все смешалось. Мне не страшно было заразиться самой, но очень страшно заразить самых близких, что с ними может случиться самое плохое. Плюс проблемы с дистанционным обучением у детей, на работе у мужа…» - Александра поняла, что самой ей не справиться, когда начались ночные кошмары, женщина не могла заснуть, а утром нужно было идти на работу — к пациентам.

Помочь выкарабкаться из этой ловушки медику помогли психологи проекта МыРядом2020.рф. Узнав о нем, когда «земля уже уходила из-под ног», Александра оставила заявку на сайте. Именно для поддержки врачей, которые сегодня работают в тяжелейших условиях и «сгорают» на сменах, изначально и был запущен проект. Его инициатором стала психолог из Екатеринбурга Надежда Сафьян.

В конце марта Надежде на глаза попалась новость о том, как медсестра в Италии заболела коронавирусом и не справилась с переживаниями, что могла заразить других, винила себя и покончила жизнь самоубийством. Надежда не могла не думать об этой истории и поняла, что психологическая поддержка докторам, сражающихся с коронавирусом, нужна как никогда. Она рассказала о своей идее на странице в соцсети, и коллеги ее поддержали. Так и родился проект МыРядом2020.рф, который объединил более 200 психологов со всей страны, готовых помочь любому человеку, попавшему в кризисную ситуацию. Добровольцы оказывают поддержку не только медикам и заразившимся коронавирусом, но и детям, их родителям, беременным, пожилым, людям, потерявшим работу и многим другим.

За месяц работы на портал пришло 196 заявок с просьбой провести психологическую консультацию. Всего специалисты проекта сделали около 500 звонков, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается – с некоторыми клиентами психологи проводили по 4-5 «встреч».

— Чаще всего к нам обращаются пожилые, потерявшие работу, – рассказывает порталу «Открытые НКО» координатор помощи медикам проекта Надежда Сафьян. – У всех «пациентов» возникают вопросы именно связанные с изоляцией, со стрессом: тревога, апатия, бессилие. На этой неделе мало заявок от медперсонала, на прошлой неделе их было больше. Есть запросы от заразившихся, но таких людей немного, и для меня это удивительно. Может, им сейчас не до того, и они заботятся о своем физическом здоровье, но как психолог я понимаю, что эмоциональное состояние влияет и на физиологию тоже. Если человек будет устойчив в эмоциональном плане, его силы будут тратиться не на эмоции, а на физическое восстановление. Как по мне, то заболевшим очень нужны консультации. Грубо говоря, если человек может говорить и писать, то он может получать помощь, и это точно не будет впустую.

Обратиться в МыРядом2020.рф можно любому человеку, вне зависимости от возраста, города или страны проживания. Если у вас «земля уходит из под ног», и кажется, что жизнь стала невыносимой, оставляйте на портале заявку, и в течение 2-3 часов с вами свяжется свободный психолог.

КАК НЕ СОЙТИ С УМА ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Несколько полезных лайфхаков, как пережить пандемию, порталу «Открытые НКО» дала психолог проекта МыРядом2020.рф Надежда Сафьян.

Фильтруйте информацию

Совершенно точно нужно фильтровать информацию, которая вызывает сильное напряжение. Стоит исключить постоянное чтение новостей, форумов и соцсетей – создать границы. Конечно, нужно находиться в информационном потоке: узнавать об изменениях и поправках в законах, о количестве зараженных в вашем регионе, но при этом не надо тратить свои ресурсы на то, чтобы все время отслеживать ситуацию и изучать все подробно. Это создает дополнительный стресс и увеличивает тревогу. Сейчас даже появился такой термин как «инфодемия»: коронавирусом болеет не каждый, а вот в таком токсичном информационном потоке находятся все, и от этого у людей обостряются эмоциональные реакции, растет тревожность. Поэтому очень важно сейчас провести для себя психо-информационную гигиену.

Размеренно тратьте свои ресурсы

Сколько продлиться эта ситуация – неизвестно. Важно минимизировать все не приоритетные задачи. К примеру, если ребенок учится не в 11 классе, родителям не стоит наседать на него с настроем, что «надо обязательно освоить школьную программу». Сейчас у всех стресс. И если мама с папой включают такую «родительскую функцию», то в семье стресс увеличится. Например, у меня ребенок семиклассник. Он делает домашние задания, но я не наседаю на него. Пусть даже возникнут какие-то пробелы, мы сможем их восполнить и в сентябре. Кто-то вдруг начинает усиленно заниматься воспитанием ребенка. Раньше на это времени не было, а сейчас появилось. И это тоже усиливает стресс. Нужно поставить на паузу многие процессы, которые терпят 2-3 месяца. Это касается и других сфер, не только учебы. Мне, например, помогает заниматься участком, сажать цветы, овощи, все что угодно. Еще начала печь хлеб. То есть в изоляции важно найти сферы деятельности, которые вам приносят удовольствие.

Умейте адаптироваться

Нужно быть готовым к тому, что мы и дальше будем жить в периоде изменений – как мы живем с марта этого года. Сейчас мы адаптируемся к изоляции и защите своего здоровья, а в будущем, когда все это утихнет, нам нужно будет адаптироваться к новым реалиям. По наблюдениям психологов, депрессивные настроения могут случиться именно после эпидемии. То есть сейчас, находясь в стадии шока и в режиме выживания, мы мобилизовались. Когда угроза минует, как правило, человек выдыхает, и только потом начинает оглядываться назад и осознавать, что вообще произошло. Важно – бережно к себе относиться, адаптироваться к новым веяниям, и не ждать, чтобы все скорее стало как раньше — это будет вызывать только тяжелые чувства. Надо ощутить, что для вас важно, и как в этом «важно» не выгореть. Потому что мы находимся в дефиците ресурса и сил, и надо взвешенно выбирать себе виды деятельности.

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