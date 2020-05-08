2020-05-08T19:26:31+03:00
Звезды

«Лучше поздно, чем никогда»: 82-летний Энтони Хопкинс ворвался в ТикТок с зажигательными танцами

Актер бросил вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру
Елена ПЕТРОВА
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Британский актёр и режиссер сэр Энтони Хопкинс продолжает покорять соцсети. Кроме Твиттера и Инстаграма, где у него 2 миллиона подписчиков, знаменитый Ганнибал Лектер завёл аккаунт в ТикТоке, особенно популярном среди подростков. Даже на девятом десятке актер все еще в тренде: в своём первом клипе 82-летний Хопкинс станцевал под новый хит рэппера Дрейка «Toosie Slide».

В считанные часы сэр Энтони набрал в ТикТоке 36 тысяч подписчиков, а его первое видео - более 210 тысяч просмотров. Танцы под Дрейка - популярный челлендж, в котором поучаствовали многие знаменитости, в том числе Джастин Бибер и рэпер Тайга.

- Я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда, - написал актер и бросил вызов своим коллегам - Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

Ранее Энтони Хопкинс показал, как проводит время на карантине со своим ртом Нибло. По словам актера, питомец поставил ему условие — Хопкинс должен сыграть на пианино, и тогда Нибло защитит его от коронавируса.

СПРАВКА «КП»

Сэр Энтони Хопкинс - британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

Сэр Энтони Хопкинс завел TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU

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