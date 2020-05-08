2020-05-08T19:44:06+03:00
Общество

Продукты для подопечных соцзащиты доставит «Пятёрочка»

Совместный проект по организации бесплатной экспресс-доставки продуктовых заказов на дом для подопечных сети центров соцобслуживания (ЦСО) Москвы начали реализовывать Торговая сеть «Пятёрочка» и столичный Департамент труда и социальной защиты населения
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Социальные работники сейчас работают круглосуточно. Они покупают и приносят на дом продукты тем людям, кто не может самостоятельно выходить на улицу: пожилым россиянам, малоподвижным категориям граждан, семьям с детьми-инвалидами и ограниченными возможностями здоровья. Теперь те, кто оказывает такие социальные услуги на дому, могут воспользоваться новой услугой экспресс-доставки, и продукты будут доставлены сразу их подопечным.

Все социальные работники сети ЦСО получают специальный промокод для бесплатной доставки продуктов из магазинов в приложении «Пятёрочка Доставка». Территория проекта - вся столица внутри МКАД.

Все заказы, обработанные и собранные в магазинах «Пятёрочка», доставляются курьерами прямо до двери. Особо отметим, что в универсамах торговой сети, где собираются заказы, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции строго соблюдаются требования к дезинфекции помещений. Например, все сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. А курьерам доставки регулярно измеряют температуру тела. Также они обеспечены дезинфицирующими салфетками.

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