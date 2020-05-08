Киномарафон ко Дню Победы: смотрите онлайн лучшие отечественные фильмы о войне

К 75-летию Победы Вконтакте совместно с Мосфильмом запускает 14-часовой киномарафон. Трансляция начнется 9 мая в 9 утра по московскому времени. В программе главные советские фильмы о войне. Это знакомые всем с детства «Судьба человека», «Восхождение», «Летят журавли», «Белый тигр», «Белорусский вокзал», «Иваново детство» и «Они сражались за Родину». Фильмы будут идти один за другим - без перерыва ровно 14 часов.

Фильмы о войне.

Посмотреть трансляцию можно будет Вконтакте в сообществе "Официальные страницы", а также на сайте Kp.ru. Пользователи соцсети будут получать уведомления о начале каждого фильма. Поэтому вы точно не пропустите любимую картину.

А те фильмы, которые не попали в марафон, пользователи смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре Мосфильма cinema.mosfilm.ru. Все лекции и концерты, посвященные Дню Победы, будут доступны в мини-приложении "Дома Посмотрю" от Вконтакте.