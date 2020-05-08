Триллион новых деревьев не панацея. Для сохранения климата нужно сберечь существующие леса

Посадка новых деревьев не спасет планету от ситуации с изменением климата. К такому неутешительному выводу пришли экологи из Университета Калифорнии во главе с Кареном Холлом в результате масштабного исследования. Как отмечают ученые, деревья — это лишь небольшая часть стратегии борьбы с изменением климата, которые на сегодняшний день признаны необратимыми.

В общей сложности на планете планируется высадить около триллиона деревьев, но все кампании, которые занимаются лесонасаждениями, должны с огромной осторожностью заниматься этими посадками, а чтобы опередить глобальные изменения, процесс лесовосстановления должен опережать глобальные изменения.

И этот процесс - это не только долгий кропотливый труд, рассчитанный на десятилетия. С одной стороны, высадка деревьев поможет улучшить биологическое разнообразие, улучшить качество воды.

С другой стороны, посадка деревьев может нанести ущерб местным экосистемам и видам растений и животных. Так, новые корневые системы молодых деревьев могут объединить почвенный состав, посягнуть на сельскохозяйственные территории, сократить водоснабжение, в итоге усилить социальное неравенство, - приводит мнение исследователя журнал «Экология регионов».

Поэтому, инициативы по посадке триллиона деревьев, если и будут осуществляться, то это должно происходить с огромной осторожностью и с обязательствами к долгосрочному управлению.

Однако, по мнению калифорнийских ученых, новые деревья хоть и ослабят, но сами по себе уже никаким образом не смогут повлиять на ситуацию, которая является только частью необратимых процессов.

Чтобы придать ситуации обратный вектор, экологи считают правильным не высаживать новые деревья, а правильно охранять уже имеющиеся лесные ресурсы и восстанавливать леса в исконных местах их существования.

Напомним, по мнению ученых, следует тщательно подходить к планированию высадки новых лесов, так как для этого подходит далеко не любая местность, а массовые посадки лесов приводят к обмелению рек.