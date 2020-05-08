Новые правила оформления цифровых пропусков в Москве: Теперь только через интернет и по телефону

С 12 мая в Москве изменятся правила оформления цифровых пропусков для поездок по городу. Пока их можно получить любым удобным способом - по телефону, через сайт mos.ru и с помощью смс.

По новым правилам после майских праздников цифровые пропуска перестанут выдавать по смс. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока деи ствия после 11 мая 2020 г. осуществляется на основании электроннои заявки гражданина на официальном саи те Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единои справочнои службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка», - говорится в указе мэра.

Своё решение столичные власти объясняют тем, что желающих получить цифровой пропуск по смс оказалось немного.

«Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал», - сказал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

С 12 мая цифровой пропуск можно будет оформить только любым из двух способов:

- в интернете - на сайте nedoma.mos.ru или через личный кабинет на mos.ru;

- по телефону справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Чтобы горожане могли быстрее дозвониться, в телефонной службе уже увеличили количество операторов до 1000 человек. В ближайшее время их может стать ещё больше. Кроме того, при звонке в справочную службу жителям помогает также автоматический секретарь.