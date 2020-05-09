Число умерших из-за коронавируса в России на 9 мая 2020 года возросло до 1 723 человек. Жертвами болезни за последние сутки стали 98 человек в разных регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего же с начала выявления заболевания в РФ общее число заболевших covid-19 достигает 187 859 человек, за сутки врачи выявили коронавирус у 10 699 человек. По последним данным, наибольшее число инфицированных приходится на Москву. Там пациентами с диагнозом коронавирусная инфекция стали в общей сложности более 98 тысяч граждан.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в России продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. Россиян призывают не выходить на улицу без особой на то необходимости.

В связи с активным распространением заболевания торжественные мероприятия в субботу, 9 мая, в день празднования юбилейной и значимой для всего мира даты, 75-летия Великой Победы, пройдут по особенному. Накануне многих ветеранов Великой Отечественной войны уже поздравили волонтеры, которые также увековечили память павших в боях, возложив цветы к мемориалам и их могилам.

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