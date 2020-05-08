2020-05-09T00:22:34+03:00
Общество

Генерал Евкуров, приветствуя 95-летнего фронтовика, «понизил» себя в звании

Мимо балкона десантника-маргеловца Алексея Кукушкина прошли строем воины ВДВ
Александр ГАМОВ@gamov1
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Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил 95-летнего ветерана ВОВ Алексея Васильевича Кукушкина.Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил 95-летнего ветерана ВОВ Алексея Васильевича Кукушкина.Фото: Министерство обороны РФ
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Накануне Дня Победы к ветерану Великой Отечественной, бывшему начальнику разведки ВДВ СССР - 95-летнему полковнику Алексею Кукушкину, который служил под началом легендарного командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова, приехали сразу трое высопостааленных военных.

Десантника-маргеловца Алексея Кукушкина поздравили с Днем Победы.Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров, советник главы военного ведомства генерал-полковник Александр Ленцов и командующий ВДВ - генерал-полковник Андрей Сердюков поздравили старшего (по возрасту) коллегу с Днем Великой Победы.

Евкуров даже позволил себе «военную шутку» - он стал по стойке «смирно», отдал честь и чётко доложил полковнику:

- Начальник разведки 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии майор Евкуров!

Полковник шутке генерал-лейтенанта даже удивился, заулыбался.

В квартиру внесли большую корзину с продуктами.

- Это - сухпоек! - пояснил «майор» Евкуров. - министр обороны, генерал армии, Герой России Сергей Кужугетович Шойгу лично просил поздравить вас с праздником Великой Победы!

И парад в честь десантника-маргеловца был самый настоящий!

Ветеран вышел на балкон (а живет он в одном из районов Москвы), а внизу, печатая шаг, прошла рота Почетного караула соединения спецназначения ВДВ - с Государственным Флагом Российской Федерации и флагом Воздушно-десантных войск.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск исполнил - для своего ветерана и всех его соседей - песни военных лет - звучали и «Три танкиста», и «Марш артиллеристов», и «Песенка фронтового шофера»...

Пока продолжался концерт - соседи Алексея Васильевича по дому и жители близлежащих домов вышли на балконы с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны - и вместе с Ансамблем ВДВ спели «День Победы».

Для ветерана во дворе дома устроили настоящий концерт. Фото: Министерство обороны РФ

Для ветерана во дворе дома устроили настоящий концерт.Фото: Министерство обороны РФ

Алексею Васильевичу, конечно же, тоже дали микрофон - и он, прямо с балкона, произнес такие слова:

- Честь и хвала десантникам. Молодцы. Никто, кроме нас. Ура!

Ветеран Великой Отечественной Алексей Васильевич Кукушкин. Фото: Министерство обороны РФ

Ветеран Великой Отечественной Алексей Васильевич Кукушкин.Фото: Министерство обороны РФ

КСТАТИ

Биография Героя Великой Отечественной

Кукушкин Алексей Васильевич, родился 23 октября 1924 года, в д. Заякошье Череповецкого района Вологодской области. В 1942 году, после окончания средней школы, был призван в Красную Армию и зачислен курсантом Лепельского пехотного училища, которое окончил в 1943-м. Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Был дважды ранен. Участвовал в Померанской и Берлинской операциях. Войну закончил в должности командира стрелковой роты. После войны проходил службу в группе советских войск в Германии. В августе 1968 года принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию. В декабре 1979-го - январе 1980 годов в должности начальника штаба оперативной группировки участвовал в планировании и управлении боевыми действиями десантных частей при вводе войск в Афганистан в Кабульской операции. Алексей Васильевич награжден двумя орденами Боевого Красного знамени, орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Александра Невского и «Знак Почета», медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Награжден еще 30 медалями - за освобождение городов в годы Великой Отечественной, за безупречную службу и юбилейными медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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