Число заболевших коронавирусом в России на 9 мая 2020 достигло 188 063

Число заболевших коронавирусом в России на 9 мая 2020 года достигло 188 063, увеличившись за минувшие сутки на 10 775. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (98 522, +5846), Санкт-Петербурге (6565, +375), Московской (18 350, +918) и Нижегородской (3886, +276) областях. Более двух тысяч пациентов в Мурманской области (2322, +50) и Республике Дагестан (2468, +96). Более тысячи - еще в 19 регионах страны, включая Тульскую (1620, +90), Ростовскую (1594, +80), Калужскую (1564, + 78) и Брянскую (1514, +72) области, Краснодарский край (1732, +99) и Республику Татарстан (1498, +83).

Благополучно излечились от коронавируса 26 693 человека, за минувшие сутки их ряды пополнили еще 2863 пациента. Число жертв COVID-19 с начала эпидемии достигло 1780. Общее число проведенных тестов на коронавирус превышает 4,98 миллионов.