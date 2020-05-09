Россия спасет сотни тысяч венесуэльских диабетиков

В пятницу в аэропорту Каракаса было необычно многолюдно. Этот авиационный узел в последние месяцы практически не принимает регулярные гражданские рейсы из-за коронавируса, однако прилет этого борта стал настоящим фурором для венесуэльцев, ведь в страну прибыли столь необходимые жизненно важные лекарства.

Самолет привез 500 тысяч упаковок препаратов инсулина для венесуэльских больных диабетом, переданные компанией "Герофарм". Чтобы понять, насколько важен этот груз для страны, где живут более чем 400 тысяч пациентов с сахарным диабетом, достаточно сказать, что этого объема хватит для полного закрытия всех потребностей населения в лекарстве на целый месяц.

- "Герофарм", несмотря на все сложности, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями международного авиасообщения, продолжает сотрудничество с Венесуэлой, четко выполняя все свои обязательства, даже если для этого приходится идти на нестандартные решения, - заявил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров. - Надежность является главным критерием настоящих партнерских отношений.

Венесуэле, которая испытывает серьезный кризис в области здравоохранения, подобная помощь как "глоток воды в пустыне". Когда в прошлом году заключалось соглашение об инсулине, другие международные игроки практически полностью остановили поставки жизненно необходимых препаратов в Венесуэлу. В самой Боливарианской Республике производители инсулина отсутствуют, и сейчас наш российский "Герофарм" является единственным поставщиком инсулинов в Венесуэле. Компания осуществляет регулярные поставки в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве с местным правительством, подписанным в прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума 2019. До конца 2020 года в Венесуэлу должны прибыть более 5 миллионов упаковок инсулина, а всего поставки этого лекарства могут составить 20 процентов от общего товарооборота между Венесуэлой и Россией.

- Обеспечение качественными и доступными лекарственными препаратами является приоритетами для нашей системы здравоохранения, - отметил министр здравоохранения Боливарианской Республики Карлос Альварадо. - В рамках соглашения венесуэльская сторона при поддержке "Герофарма" планирует создать у нас собственное производство инсулина.