2020-05-09T10:56:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 мая 2020: 10 817 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 мая 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в РоссииОперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
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Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 9 мая 2020 года. По сведениям Оперштаба, за прошедшие сутки заразились 10 817 человек. Таким образом, общее количество людей с подтвержденным диагнозом в стране составило 198 676.

Коронавирус выявлен у жителей 85 регионов страны.

За прошедшие сутки в России скончались 104 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Общее число погибших достигло 1 827 человек.

Выздоровели 5 308 пациентов. За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 31 916 человек.

Регионами с наибольшим числом новых зафиксированных заражённых стали Москва, в которой выявили 5 667 человек с коронавирусом и Московская область, где 1 075 новых заражённых

Остальными регионами с наибольшим числом новых заразившихся коронавирусом стали:

Санкт-Петербург - 425;

Нижегородская область - 294;

Свердловская область - 121;

Красноярский край - 106;

Волгоградская область - 102;

Краснодарский край - 98;

Республика Дагестан - 92;

Тамбовская область - 90.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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