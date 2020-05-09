Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 мая 2020: 10 817 человек заболели за сутки

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 9 мая 2020 года. По сведениям Оперштаба, за прошедшие сутки заразились 10 817 человек. Таким образом, общее количество людей с подтвержденным диагнозом в стране составило 198 676.

Коронавирус выявлен у жителей 85 регионов страны.

За прошедшие сутки в России скончались 104 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Общее число погибших достигло 1 827 человек.

Выздоровели 5 308 пациентов. За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 31 916 человек.

Регионами с наибольшим числом новых зафиксированных заражённых стали Москва, в которой выявили 5 667 человек с коронавирусом и Московская область, где 1 075 новых заражённых

Остальными регионами с наибольшим числом новых заразившихся коронавирусом стали:

Санкт-Петербург - 425;

Нижегородская область - 294;

Свердловская область - 121;

Красноярский край - 106;

Волгоградская область - 102;

Краснодарский край - 98;

Республика Дагестан - 92;

Тамбовская область - 90.