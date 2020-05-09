Коронавирус в Турции, последние новости на 9 мая 2020: общее число зараженных выросло до 135 тысяч

В Турции эпидемия проходит сравнительно гладко. В стране не было дефицита аппаратов ИВЛ, масок, перчаток, медикаментов, для пациентов достаточно уже имеющихся мест в больницах. Но на территории бывшего аэропорта в Стамбуле все равно решили построить еще один госпиталь. Кроме того, в стране быстро ввели ограничительные меры, чтобы не дать инфекции распространиться. Местным жителям запретили гулять и встречаться с друзьями. Можно было только дойти до ближайшей аптеки, продуктового магазина, выкинуть мусор и выгулять собаку. Последние новости о коронавирусе в Турции на 9 мая 2020 года таковы: 135 569 случаев заболевания, 3 689 человек скончались, 86 396 человек - выздоровели.

Уже с 11 мая в стране возобновится работа некоторых предприятий. Постепенно страна начнет выходить из режима самоизоляции. Но комендантский час в некоторых провинциях действует до сих пор. На выходные или на несколько дней местным жителям запрещено покидать квартиру или дом. Также въезд и выезд в некоторых крупных городах еще закрыт. Вполне возможно, что и эти ограничения скоро снимут.

Есть вероятность, что этим летом и осенью туристы уже смогут полюбоваться видами Стамбула и посетить достопримечательности Анкары. Пока, конечно, международное авиасообщение временно приостановлено, но если ситуация с COVID-19 придет в норму, то границы могут открыть. Кстати, владельцы отелей уже заявили, что цены в этом году повышать из-за эпидемии они не собираются.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 9 мая 2020 года, в стране ожидают возвращения туристов из России, Германии и Великобритании в этом году. Но, по мнению представителей власти, необходимо все точно продумать, потому что пока непонятно, как будет работать система "все включено" и какие отели получат "сертификаты здоровья".