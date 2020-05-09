Коронавирус в Италии, последние новости на 9 мая 2020: от инфекции скончались больше 30 тысяч человек

Ситуация с Covid-19 в Италии постепенно нормализуется. Напомним, что инфекция достаточно быстро охватила территорию страны. Образовался дефицит защитных средств, не хватало мест в больницах и госпиталях, а врачи почти перестали справляться с потоком пациентов. На выручку Италии пришли другие страны: одни отправляли гуманитарные грузы, другие просили своих медиков помочь итальянским коллегам с работой.

На данный момент число выздоровевших увеличивается с каждым днем, госпитализированных все меньше, в том числе и пациентов в палатах интенсивной терапии. Последние новости о коронавирусе в Италии на 9 мая 2020 года таковы: общее число заболевших выросло до 217 185, 99 023 человека выздоровели, 30 201 человек - скончался.

С 4 мая в стране частично сняли ограничительные меры. Теперь итальянцы могут выходить на прогулки в ближайшие парки, навещать своих родственников и заниматься спортом. Но представители старшего поколения обязательно должны быть в медицинских масках. Также всем необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, летом, скорее всего, в стране откроют пляжный сезон. Но для этого планируется ввести дополнительные ограничительные меры. Например, уменьшить количество шезлонгов и увеличить расстояние между ними, а также дезинфицировать все оборудование.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 9 мая 2020 года, все футболисты "Интера" сдали отрицательные тесты на COVID-19. Теперь они могут приступить к индивидуальным тренировкам.