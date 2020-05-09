Мэр Праги: В мае 45-го мы освободили сами себя, и еще помогли власовцы

Телефонные шутники Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли мэра Праги — Зденека Гржиба. Об этом сообщает публикатор новости — портал «Октагон».

Общение происходило через городской номер приёмной мэра, якобы от имени его коллеги — киевского градоначальника Виталия Кличко.

Вначале человек, чей голос похож на мэра Праги, радуется, что «не заболел коронавирусом — я же спортсмен». Далее беседа подходит к самой больной теме — Второй мировой войне.

Гржиб утверждает, что «в мае 45-го Прага освободила себя сама — ну, ещё и власовцы помогли» (имеются в виду коллаборационистские формирования из числа советских военнопленных, пошедших на сотрудничество с гитлеровцами и дислоцированных на тот момент в Чехии).

Также мэр Праги, гордящийся, что «выигрывал олимпиады по истории в школе», в подтверждение своей теории приводит очень странное соотношение потерь: «Среди чехов, поднявших Пражское восстание [5-8 мая], погибло 3000 человек; среди помогавших им власовцев — 300 человек; среди Красной Армии [освобождавшей Чехию 6-11 мая] — 30 человек».

Стоит отметить, что реальные потери советских войск в том сражении составили 11,9 тыс. убитыми и почти 40 тыс. ранеными.

Далее мэр выдвигает претензии освободителю Праги — маршалу Ивану Коневу (чей памятник в этом городе месяц назад демонтировали): «Конев приказал бомбить наши земли… думаю, это было убийство… убийство нашего народа».

Стоит отметить, что наиболее разрушительные бомбардировки Праги были произведены… американцами: 14 февраля 1945 года 62 «летающих крепости» сбросили на спальные районы столицу Чехии 52 тонны бомб, погибло около 700 мирных жителей, были уничтожены не имеющие военного значения памятники культуры, включая часть Эммаусского монастыря XIV века.

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