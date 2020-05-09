2020-05-09T10:31:13+03:00
В мире

Мэр Праги: В мае 45-го мы освободили сами себя, и еще помогли власовцы

Пранкеры Вован и Лексус разговорили чешского политика Зденека Гржиба
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Пранкеры Вован и Лексус разговорили чешского политика Зденека ГржибаПранкеры Вован и Лексус разговорили чешского политика Зденека ГржибаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Телефонные шутники Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли мэра Праги — Зденека Гржиба. Об этом сообщает публикатор новости — портал «Октагон».

Общение происходило через городской номер приёмной мэра, якобы от имени его коллеги — киевского градоначальника Виталия Кличко.

Вначале человек, чей голос похож на мэра Праги, радуется, что «не заболел коронавирусом — я же спортсмен». Далее беседа подходит к самой больной теме — Второй мировой войне.

Гржиб утверждает, что «в мае 45-го Прага освободила себя сама — ну, ещё и власовцы помогли» (имеются в виду коллаборационистские формирования из числа советских военнопленных, пошедших на сотрудничество с гитлеровцами и дислоцированных на тот момент в Чехии).

Также мэр Праги, гордящийся, что «выигрывал олимпиады по истории в школе», в подтверждение своей теории приводит очень странное соотношение потерь: «Среди чехов, поднявших Пражское восстание [5-8 мая], погибло 3000 человек; среди помогавших им власовцев — 300 человек; среди Красной Армии [освобождавшей Чехию 6-11 мая] — 30 человек».

Стоит отметить, что реальные потери советских войск в том сражении составили 11,9 тыс. убитыми и почти 40 тыс. ранеными.

Далее мэр выдвигает претензии освободителю Праги — маршалу Ивану Коневу (чей памятник в этом городе месяц назад демонтировали): «Конев приказал бомбить наши земли… думаю, это было убийство… убийство нашего народа».

Стоит отметить, что наиболее разрушительные бомбардировки Праги были произведены… американцами: 14 февраля 1945 года 62 «летающих крепости» сбросили на спальные районы столицу Чехии 52 тонны бомб, погибло около 700 мирных жителей, были уничтожены не имеющие военного значения памятники культуры, включая часть Эммаусского монастыря XIV века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как бывшие республики СССР, вместе боровшиеся против фашизма, отмечают 9 мая

9 мая в Молдавии – День Европы, в Узбекистане – День почестей, в Туркмении и Белоруссии – парад, в Прибалтике - траур (подробности)

В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером

Мединский и Нарышкин жестко ответили на заявление прибалтийских лидеров об оккупации их стран Советским Союзом, а не фашистами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Операция «Гедеон»: американские наемники пытались свергнуть власть в Венесуэле. Трамп все отрицает
В стране, которая отчаянно сопротивляется доминированию Вашингтона, произошли события, очень похожие на высадку «солдат удачи» из США на Кубу в середине прошлого века
Новости 24
Жителей Приволжского федерального округа объединил песенный марафон «День Победы»
Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы
Российский аппарат установил вымпел к 75-летию Победы на дне Марианской впадины
Владимир Путин объявил минуту молчания в День Победы
Владимир Путин обратился к ветеранам войны и всем россиянам
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: « Одна из наших приоритетных задач - повышение качества жизни старшего поколения»
В Роспотребнадзоре оценили риски заражения коронавирусом при выносе мусора
В Грузии отозвали своего посла из Украины, чтобы "защитить отношения от авантюристов"
Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы
Под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом находятся 242 тысячи человек
Вратарь испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заражён коронавирусом
Доктор Мясников предупредил об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Генсек ООН призвал вспомнить об уроках 1945 года
Королева Елизавета II сравнила реакцию общественности на пандемию коронавируса с усилиями солдат во время Второй мировой войны
У личной помощницы Иванки Трамп нашли коронавирус
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом
Последние новости на утро 9 мая 2020: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Российский посол в США заявил, что попытка принизить роль СССР в победе над фашизмом неприемлема
Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Ученые нашли древнейшее европейское пиво
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 1010 человек