Авиашоу пилотажных групп на День Победы 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Российские пилотажные группы устроят в небе над Москвой авиашоу мирового масштаба. Это команды - обладатели множества рекордов, они буквально с ювелирной точностью выполняют в небе опасные трюки, которые считаются высшим пилотажем не только российской, но и мировой авиации.

Авиашоу в Кубинке в честь 75-летия Победы.Российские лётчики демонстрируют уникальный пилотаж в подмосковном небе

В этом году выступление российских асов неба станет украшением авиационной части Парада Победы. Из-за пандемии коронавируса в 2020-м основные торжества по случаю 75-летия Победы пришлось отложить - наземной части Парада, шествия Бессмертного полка 9 мая не будет.

Но без зрелища, пусть даже при условии домашней самоизоляции, россияне не остались - авиашоу, часть которого началась утром 9 мая, многие наблюдали из балконов и окон, а также с помощью Интернет - трансляцию праздника вел сайт kp.ru. Вторая часть включает выступление пилотажных группа. Начнется авиашоу в 15.30 по московскому времени. В небо поднимутся четыре российских пилотажных группы.