2020-05-09T12:43:48+03:00
Общество

Чеченские волонтеры по всей стране ищут родных солдат, погибших под Грозным в годы Великой Отечественной войны

Одна чудесная история уже случилась. Ким Цыбиков из Бурятии всю жизнь искал своего отца Барлука Цыбикова, который не вернулся с фронта. Теперь волонтеры передадут семье землю с братской могилы, где похоронен пулеметчик.
Анастасия БОНДАРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Активисты уже несколько лет занимаются восстановлением воинских захоронений, которые были разрушены во время военных конфликтов в 90-е годы, Фото: «Наш дом — город Грозный».Активисты уже несколько лет занимаются восстановлением воинских захоронений, которые были разрушены во время военных конфликтов в 90-е годы, Фото: «Наш дом — город Грозный».
Изменить размер текста:

В 1942 году фашисты беспощадно бомбили Грозный. Гитлер приказал южной группировке войск во что бы то ни стало прорваться к кавказской нефти и захватить город. На защиту кавказских рубежей были брошены огромные силы, а жители города вместе с солдатами организовали мощнейшую оборону. Окружили город большим рвом и заполнили его нефтью. Очевидцы рассказывали, что Грозный несколько дней не видел солнечного света — так горели нефтяные ловушки, которые вспыхивали после авианалетов врага, а люди ценой своей жизни тушили пожары. Бойцы, погибшие при обороне Грозного и в других боях на территории Чеченской республики, похоронены в братских могилах. И, как оказалось, сведения о многих из них до сих пор не были широко известны.

— Мы уже много лет занимаемся восстановлением кладбищ, в том числе воинских захоронений, которые были разрушены во время военных конфликтов в 90-е годы, — рассказал порталу Открытые НКО Сайпуддин Гучигов, руководитель общественной организации «Наш дом город Грозный». – К нам попал список погибших солдат – защитников Грозного, в нем — больше 500 человек, кто навечно остался лежать в братских могилах на территории Чеченской Республики. Имена и места их призыва. Когда мы стали с ним работать, то поняли, что о судьбе этих бойцов их родные не знают. Тогда и родилась идея проекта «Патриоты Победы», в рамках которого мы запустили акцию «Я вернулся, мама». Мы хотим разыскать родственников героев, отдавших свою жизнь в 1942 году и лежащих в братских могилах, и передать в специальных контейнерах землю на их родину и свидетельства, подтверждающие захоронение.

Проект поддержали Общественная палата Чеченской Республики и мэрия Грозного. Сейчас ребята-волонтеры составляют отдельные списки по регионам, и будут по мере готовности пересылать их в ветеранские организации, общественные движения, местные СМИ – возможно, кто-то найдет среди имен своего деда, прадеда или отца. Но одна чудесная история уже случилась.

Барлук Цыбиков из Бурятии был пулеметчиком. Фото из личного архива семьи.

Барлук Цыбиков из Бурятии был пулеметчиком. Фото из личного архива семьи.

80-летний Ким Цыбиков из Бурятии нашел своего папу – это Цыбиков Барлук Прокопьевич. Когда началась война, Киму был всего год. Поэтому отца он совсем не помнит. Воспитывала его бабушка, потому что мать рано умерла.

— Летом сорок первого отца призвали в действующую армию, — рассказывает Ким Борисович. — Всю войну от него шли письма, но за месяц до ее окончания мы получили похоронку. А через некоторое время пришло последнее письмо от отца. Он писал, что скоро войне конец, он вернется к своим дорогим сыновьям и все будет хорошо. Где, на каких перепутьях похоронка опередила живого отца? Это вселяло некоторые сомнения, а вдруг что-то перепутали.

— Все очень ждали, что Барлук вернётся, даже когда пришла похоронка, — рассказывает Елена Цыбикова, внучка погибшего на фронте солдата. — Бабушка надеялась до последнего, что это ошибка. И отец всю жизнь пытался найти хоть какие-то сведения о том, где может быть похоронен дедушка. Мы знали, что Барлук Прокопьевич погиб на Кавказе, но где именно похоронен — не знали. Поэтому нам было очень важно узнать, что есть конкретное место захоронения.

И вот недавно список с именами солдат, призванных из Иркутской области, на страничке одного их местных волонтеров увидела правнучка Барлука. Фамилия, имя, место рождения – все совпадало. Барлук был пулеметчиком, погиб под Грозным, похоронен на городском грозненском кладбище.

— Семья уже связалась с нами, — рассказал Сайпуддин Гучигов. – К сожалению, его сын сам не может приехать на могилу, хотя очень хотел бы. Но он уже старенький, ходит плохо. Мы на связи с внучкой бойца. Обязательно передадим в контейнере землю с братской могилы, где похоронен Барлук, на его малую родину, его близким.

Сайпуддин Гучигов уже много лет помогает землякам. Фото: «Наш дом — город Грозный».

Сайпуддин Гучигов уже много лет помогает землякам. Фото: «Наш дом — город Грозный».

Воины, похороненные в братских могилах в Грозном – из самых разных регионов России: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Астраханской, Волгоградской, Московской, Тверской, Ростовской областей и других.

— К нам приходят письма и из других стран, — рассказывает Сайпуддин Гучигов. – Были обращения из Киргизии, Армении, Южной Осетии, которые ищут своих героев, погибших под Грозным во время Великой Отечественной.

Организация «Наш дом – город Грозный» уже много лет помогает жителям республики находить друг друга, узнавать свои корни. А именно — занимается проблемами возвращения русскоязычного населения в Чечню и на Кавказ, ведь ее народы не раз вынуждены были покидать родные дома. Это и депортация в 1944 году из-за якобы сотрудничества с немецкими оккупантами, хотя никакой оккупации Грозного не было. И трагедия народа в 90-х годах прошлого века, когда из-за череды вооруженных конфликтов многие жители были вынуждены уехать из региона, потеряли связь с родными и близкими.

Волонтеры приведут в порядок 1418 могил ветеранов и участников Великой Отечественной на кладбищах республики — по количеству дней войны. Фото: «Наш дом — город Грозный».

Волонтеры приведут в порядок 1418 могил ветеранов и участников Великой Отечественной на кладбищах республики — по количеству дней войны. Фото: «Наш дом — город Грозный».

Помочь восстановить «порванные ниточки» кавказцам, которых раскидало по разным областям, вызвался житель города Грозного Сайпуддин Гучигов, это было начало 2000-х годов. Он стал устраивать встречи бывших и нынешних жителей города. А потом появилось целое общественное движение «Наш дом – город Грозный»: волонтеры занимались поиском пропавших родных и знакомых, организацией встреч и поездок в Грозный на уборку кладбищ, помогали землякам, попавшим в трудную ситуацию.

— Нас не мало, — говорит Гучигов. — Лунева Галина, Магомадов Лема, Борисов Павел, Бучнев Сергей, Лукьяненко Сергей, Султанова Луиза, Белогурова Светлана, Данельян Виктория, Дежиев Асламбек, Гусейнова Анастасия, Сайдаев Ислам Вахаевич и многие другие. И наша команда растет.

Появились патриотические проекты, в их числе и акция «Я вернулся, мама». Это часть большого проекта «Патриоты Победы», который организация «Наш дом – город Грозный» запустила в юбилейный год окончания Великой Отечественной войны. Кроме поиска родных погибших фронтовиков, волонтеры собираются привести в порядок 1418 могил ветеранов и участников Великой Отечественной на кладбищах республики — по количеству дней войны. Поэтому просят присоединиться к инициативе и другие общественные движения, а также простых жителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чеченские волонтеры по всей стране ищут родных солдат, погибших под Грозным в годы Великой Отечественной войны
Одна чудесная история уже случилась. Ким Цыбиков из Бурятии всю жизнь искал своего отца Барлука Цыбикова, который не вернулся с фронта. Теперь волонтеры передадут семье землю с братской могилы, где похоронен пулеметчик.
«Эмоциональное состояние влияет и на физиологию тоже»: психолог объединила коллег со всей страны, чтобы помочь людям пережить пандемию
К проекту МыРядом2020.рф присоединились 200 опытных специалистов, которые бесплатно оказывают психологическую помощь всем, кому она нужна: врачам, заразившимся коронавирусом, беременным, пожилым, людям, потерявшим работу и многим другим
В эфире Радио "Комсомольская правда" звучат истории детей-героев Великой Отечественной
В войне принимали участие более 400 тысяч детей и подростков, 35 тысяч из них награждены орденами и медалями. Цель проекта «Маленькие герои большой войны» - сохранить память об их подвиге
Новости 24
Проживание не по адресу регистрации в период самоизоляции: В полиции разъяснили правила
Боец UFC Роналду Соуза узнал, что болен коронавирусом, за день до боя
Жена Коби Брайанта подала в суд из-за распространения фото с места крушения вертолета
Россияне стали в 6 раз больше читать во время самоизоляции
Путин поручил Шойгу передать благодарность летному составу за авиационную часть Парада Победы
«День Победы» спели на всех языках народов ПФО
В США впервые умер ребенок, у которого появился синдром Кавасаки из-за коронавируса
Владимир Путин на Соборной площади принимает парад президентского полка
Греция предложила наладить обмен туристами между странами, победившими коронавирус
Дочь Елизаветы II сожалеет, что не смогла почтить память советских солдат у мемориала в Лондоне
Генсек ООН собирается приехать на Парад Победы в Москву после окончания пандемии
Губернатор Александр Дрозденко: «Призываю брать пример с наших ветеранов - они не пали духом и верили даже в самые страшные дни войны»
Коэффициент распространения коронавиурса в России снизился до минимального значения
В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом
Жителей Приволжского федерального округа объединил песенный марафон «День Победы»
Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы