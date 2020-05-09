Чеченские волонтеры по всей стране ищут родных солдат, погибших под Грозным в годы Великой Отечественной войны

В 1942 году фашисты беспощадно бомбили Грозный. Гитлер приказал южной группировке войск во что бы то ни стало прорваться к кавказской нефти и захватить город. На защиту кавказских рубежей были брошены огромные силы, а жители города вместе с солдатами организовали мощнейшую оборону. Окружили город большим рвом и заполнили его нефтью. Очевидцы рассказывали, что Грозный несколько дней не видел солнечного света — так горели нефтяные ловушки, которые вспыхивали после авианалетов врага, а люди ценой своей жизни тушили пожары. Бойцы, погибшие при обороне Грозного и в других боях на территории Чеченской республики, похоронены в братских могилах. И, как оказалось, сведения о многих из них до сих пор не были широко известны.

— Мы уже много лет занимаемся восстановлением кладбищ, в том числе воинских захоронений, которые были разрушены во время военных конфликтов в 90-е годы, — рассказал порталу Открытые НКО Сайпуддин Гучигов, руководитель общественной организации «Наш дом город Грозный». – К нам попал список погибших солдат – защитников Грозного, в нем — больше 500 человек, кто навечно остался лежать в братских могилах на территории Чеченской Республики. Имена и места их призыва. Когда мы стали с ним работать, то поняли, что о судьбе этих бойцов их родные не знают. Тогда и родилась идея проекта «Патриоты Победы», в рамках которого мы запустили акцию «Я вернулся, мама». Мы хотим разыскать родственников героев, отдавших свою жизнь в 1942 году и лежащих в братских могилах, и передать в специальных контейнерах землю на их родину и свидетельства, подтверждающие захоронение.

Проект поддержали Общественная палата Чеченской Республики и мэрия Грозного. Сейчас ребята-волонтеры составляют отдельные списки по регионам, и будут по мере готовности пересылать их в ветеранские организации, общественные движения, местные СМИ – возможно, кто-то найдет среди имен своего деда, прадеда или отца. Но одна чудесная история уже случилась.

Барлук Цыбиков из Бурятии был пулеметчиком. Фото из личного архива семьи.

80-летний Ким Цыбиков из Бурятии нашел своего папу – это Цыбиков Барлук Прокопьевич. Когда началась война, Киму был всего год. Поэтому отца он совсем не помнит. Воспитывала его бабушка, потому что мать рано умерла.

— Летом сорок первого отца призвали в действующую армию, — рассказывает Ким Борисович. — Всю войну от него шли письма, но за месяц до ее окончания мы получили похоронку. А через некоторое время пришло последнее письмо от отца. Он писал, что скоро войне конец, он вернется к своим дорогим сыновьям и все будет хорошо. Где, на каких перепутьях похоронка опередила живого отца? Это вселяло некоторые сомнения, а вдруг что-то перепутали.

— Все очень ждали, что Барлук вернётся, даже когда пришла похоронка, — рассказывает Елена Цыбикова, внучка погибшего на фронте солдата. — Бабушка надеялась до последнего, что это ошибка. И отец всю жизнь пытался найти хоть какие-то сведения о том, где может быть похоронен дедушка. Мы знали, что Барлук Прокопьевич погиб на Кавказе, но где именно похоронен — не знали. Поэтому нам было очень важно узнать, что есть конкретное место захоронения.

И вот недавно список с именами солдат, призванных из Иркутской области, на страничке одного их местных волонтеров увидела правнучка Барлука. Фамилия, имя, место рождения – все совпадало. Барлук был пулеметчиком, погиб под Грозным, похоронен на городском грозненском кладбище.

— Семья уже связалась с нами, — рассказал Сайпуддин Гучигов. – К сожалению, его сын сам не может приехать на могилу, хотя очень хотел бы. Но он уже старенький, ходит плохо. Мы на связи с внучкой бойца. Обязательно передадим в контейнере землю с братской могилы, где похоронен Барлук, на его малую родину, его близким.

Сайпуддин Гучигов уже много лет помогает землякам. Фото: «Наш дом — город Грозный».

Воины, похороненные в братских могилах в Грозном – из самых разных регионов России: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Астраханской, Волгоградской, Московской, Тверской, Ростовской областей и других.

— К нам приходят письма и из других стран, — рассказывает Сайпуддин Гучигов. – Были обращения из Киргизии, Армении, Южной Осетии, которые ищут своих героев, погибших под Грозным во время Великой Отечественной.

Организация «Наш дом – город Грозный» уже много лет помогает жителям республики находить друг друга, узнавать свои корни. А именно — занимается проблемами возвращения русскоязычного населения в Чечню и на Кавказ, ведь ее народы не раз вынуждены были покидать родные дома. Это и депортация в 1944 году из-за якобы сотрудничества с немецкими оккупантами, хотя никакой оккупации Грозного не было. И трагедия народа в 90-х годах прошлого века, когда из-за череды вооруженных конфликтов многие жители были вынуждены уехать из региона, потеряли связь с родными и близкими.

Волонтеры приведут в порядок 1418 могил ветеранов и участников Великой Отечественной на кладбищах республики — по количеству дней войны. Фото: «Наш дом — город Грозный».

Помочь восстановить «порванные ниточки» кавказцам, которых раскидало по разным областям, вызвался житель города Грозного Сайпуддин Гучигов, это было начало 2000-х годов. Он стал устраивать встречи бывших и нынешних жителей города. А потом появилось целое общественное движение «Наш дом – город Грозный»: волонтеры занимались поиском пропавших родных и знакомых, организацией встреч и поездок в Грозный на уборку кладбищ, помогали землякам, попавшим в трудную ситуацию.

— Нас не мало, — говорит Гучигов. — Лунева Галина, Магомадов Лема, Борисов Павел, Бучнев Сергей, Лукьяненко Сергей, Султанова Луиза, Белогурова Светлана, Данельян Виктория, Дежиев Асламбек, Гусейнова Анастасия, Сайдаев Ислам Вахаевич и многие другие. И наша команда растет.

Появились патриотические проекты, в их числе и акция «Я вернулся, мама». Это часть большого проекта «Патриоты Победы», который организация «Наш дом – город Грозный» запустила в юбилейный год окончания Великой Отечественной войны. Кроме поиска родных погибших фронтовиков, волонтеры собираются привести в порядок 1418 могил ветеранов и участников Великой Отечественной на кладбищах республики — по количеству дней войны. Поэтому просят присоединиться к инициативе и другие общественные движения, а также простых жителей.