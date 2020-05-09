2020-05-09T13:37:35+03:00
Спорт

Первый «карантинный» турнир UFC состоится в ночь на 10 мая

Поединки не стали отменять, несмотря на положительный тест на коронавирус у одного из бойцов
Сергей КИРИЛЛОВ
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Джастин Гэтжи.Джастин Гэтжи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь с 9 на 10 мая во Флориде должен пройти первый международный спортивный турнир в период карантина. Это тот самый турнир, в котором еще в апреле Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном. Но из-за пандемии российский боец не смог вернуться в США, и ему нашли замену. Вместо него в главном поединке вечера против Фергюсона выйдет Джастин Гэтжи.

До последнего момента проведение турнира оставалось под вопросом. За два дня до его старта выяснилось, что боец из Бразилии Роналду Соуза, который должен был сразиться этим вечером в другом поединке, подцепил коронавирус. UFC опубликовало заявление, что бой между Соузой и Юрайей Холлом не состоится, но сам вечер единоборств отменять не будут.

«Поединок между Соузой и Холлом отменён из-за положительного теста на коронавирус у Соузы и двух членов его команды. У Соузы и его секундантов нет симптомов COVID-19. Медицинская служба UFC продолжит контролировать состояние их здоровья и предоставит необходимую помощь в лечении. Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится», — говорится в заявлении UFC.

Соревнования должны пройти в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с субботы на воскресенье без зрителей. Напомним, что этот турнир долго не мог найти себе места для проведения. Глава UFC Дана Уайт сначала долго интриговал, потом сообщил, что бой пройдет в полной изоляции на острове, потом появилась информация о запрете этого турнира в какой-то индейской резервации.

Кстати, накануне Дана Уайт, который еще недавно наезжал на Хабиба Нурмагомедова за то, что тот не полетел в период пандемии в США, фактически признал свою ошибку.

«Коль не получилось организовать бой Хабиба и Тони Фергюсона, пришлось делать поединок Фергюсон — Гэтжи. Победитель станет временным чемпионом в легком весе. Думаю, все читали, как Хабиб написал, что будет готов драться после Рамадана.

Многие обвиняли его в том, что он застрял в России, но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог предвидеть то, что случилось. Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже принимаю ответственность за это. Но так уж вышло», - сказал Дана Уайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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