2020-05-09T13:42:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Подмосковье на 9 мая 2020: заболели еще 1075 человек

Опубликованы официальные данные о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье на 9 мая 2020 года
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Опубликованы официальные данные о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье на 9 маяОпубликованы официальные данные о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье на 9 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Областной Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье. Информация актуальна на субботу, 9 мая 2020 года.

- В Подмосковье за сутки выявлено 1075 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19425 случаев заражения. С начала пандемии скончалось 186 заболевших. Выздоровели и выписались 1030.

Там же указано, что за последние сутки выписались 217 пациентов. Это намного больше, чем за предыдущие сутки (было 44).

Напомним, с 12 мая - после праздников - в области вводится обязательный масочный режим. Это означает, что в публичных местах жители обязаны носить защитные маски. Первоначально предполагалось, что нарушителей режима повышенной готовности будут штрафовать на 4 тыс рублей. Но потом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опроверг эту информацию. По его словам, устных рекомендаций со стороны органов МВД или работников магазинов будет достаточно.

Очагами инфекции по-прежнему остаются крупные населенные пункты. Это Балашиха, Воскресенск, Домодедово, Коломна, Королев, Красногорск и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Заразиться не боимся, на все воля Божья»: В Петербурге создан «спецотряд» священников, которые причащают и крестят больных коронавирусом
Служители церкви рассказали «КП», о чем их просят пациенты, почему в тяжелом состоянии они часто обращаются к всевышнему и как батюшки защищают сами себя
Новости 24
В аэропорту Домодедово объявлена угроза взрыва
Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от военного парада
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
Футболист задушил пятилетнего сына с коронавирусом
Мишустин поблагодарил ветеранов за сплоченность и силу духа
Путин посмотрел авиапарад на День Победы с кремлёвского крыльца
Проживание не по адресу регистрации в период самоизоляции: В полиции разъяснили правила
Боец UFC Роналду Соуза узнал, что болен коронавирусом, за день до боя
Жена Коби Брайанта подала в суд из-за распространения фото с места крушения вертолета
Россияне стали в 6 раз больше читать во время самоизоляции
Путин поручил Шойгу передать благодарность летному составу за авиационную часть Парада Победы
«День Победы» спели на всех языках народов ПФО
В США впервые умер ребенок, у которого появился синдром Кавасаки из-за коронавируса
Владимир Путин на Соборной площади принимает парад президентского полка
Греция предложила наладить обмен туристами между странами, победившими коронавирус
Дочь Елизаветы II сожалеет, что не смогла почтить память советских солдат у мемориала в Лондоне
Генсек ООН собирается приехать на Парад Победы в Москву после окончания пандемии
Губернатор Александр Дрозденко: «Призываю брать пример с наших ветеранов - они не пали духом и верили даже в самые страшные дни войны»
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения
В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом
Жителей Приволжского федерального округа объединил песенный марафон «День Победы»
Над Москвой прошёл воздушный парад в честь Дня Победы