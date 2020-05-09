Новые случаи заражения коронавирусом в Подмосковье на 9 мая 2020: заболели еще 1075 человек

Областной Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье. Информация актуальна на субботу, 9 мая 2020 года.

- В Подмосковье за сутки выявлено 1075 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19425 случаев заражения. С начала пандемии скончалось 186 заболевших. Выздоровели и выписались 1030.

Там же указано, что за последние сутки выписались 217 пациентов. Это намного больше, чем за предыдущие сутки (было 44).

Напомним, с 12 мая - после праздников - в области вводится обязательный масочный режим. Это означает, что в публичных местах жители обязаны носить защитные маски. Первоначально предполагалось, что нарушителей режима повышенной готовности будут штрафовать на 4 тыс рублей. Но потом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опроверг эту информацию. По его словам, устных рекомендаций со стороны органов МВД или работников магазинов будет достаточно.

Очагами инфекции по-прежнему остаются крупные населенные пункты. Это Балашиха, Воскресенск, Домодедово, Коломна, Королев, Красногорск и другие.