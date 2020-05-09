Ветераны из пермской глубинки создали свой особый «Бессмертный полк», чтобы увековечить память земляков

Эту историю на конкурс, объявленный «Комсомольской правдой» и порталом «Открытые НКО», прислала Вера Евгеньевна Черемных из пермской глубинки — деревни Верх-Потка. Вера Евгеньевна — председатель Верхпоткинского Совета ветеранов. Она рассказала про их не совсем обычный Бессмертный полк. Это история о том, как сохранить память о мужестве наших солдат и присоединиться к этой большой акции, даже если нет возможности встать в ряды Бессмертного полка с табличкой земляка-героя и отправиться в праздничное шествие.

— История Бессмертного полка в деревне Верх-Потка Большесосновского района Пермского края началась пять лет назад. Тогда на заседании нашего совета мы решили сформировать Бессмертный полк не только из двухсот верхпоткинцев, ушедших на фронт, но и из жителей близлежащих деревень, входивших в состав совхоза «Верхпоткинский»: это Верх-Потка, Заря, Зяблы, Малая Потка, Лазурино, Мостовая, Косотуры, Кряжевая, Пичуги, — рассказывает Вера Евгеньевна. — И закипела работа: нужно было собрать у сельчан фото из домашних архивов, сканировать их, увеличивать. Плодотворно влились в краеведческую работу жители Верх-Потки – Михаил Васильевич Залазаев, Николай Михайлович Дегтярев, Григорий Савельевич Владыкин.

Но возникла такая проблема. Погибших жителей деревни в годы Великой Отечественной войны — 161 человек, вернувшихся с Победой – 171, у многих родственники либо уже давно уехали из села, либо их совсем не осталось. А большинство жителей Верх-Потки сами в преклонном возрасте, с инвалидностью, поэтому отправиться в традиционное шествие Бессмертного полка по улицам деревни со штандартами всех земляков-фронтовиков было невозможно.

— А нам хотелось бы, чтобы ни один воин, павший в боях за Родину или вернувшийся с Победой, не был забыт, — говорит Вера Евгеньевна. — И тогда решением большинства энтузиастов-ветеранов мы создали Бессмертный полк, который на протяжение пяти лет в День Великой Победы стоит повзводно и поротно у обелиска погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны на территории парка Победы.

В 2020-м – годовщина Победы особая. Наша страна отмечает ее 75-летие. И Верхпоткинский Совет ветеранов решил, что этот праздник их Бессмертный полк встретит в обновленном составе.

— К сожалению, сейчас в деревне Верх-Потка не осталось участников Великой Отечественной, тех, кто, не жалея жизни, воевал за наше мирное будущее. Поэтому мы должны, мы обязаны помнить всех, кто участвовал в этой страшной войне. И мы подумали, что еще мы можем сделать, как сохранить память о наших фронтовиках, — рассказывает Вера Евгеньевна.

И тогда ветераны вспомнили про ламинатор, который организация получила в прошлом году, участвуя в конкурсе «Публичный годовой отчет» (он проходил в рамках реализации президентского проекта «Общественный потенциал ветеранов на благо развития родного Прикамья» Регионального ресурсного центра по взаимодействию и поддержке некоммерческих организаций, действующих в интересах людей пожилого возраста в Пермском крае», Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие»).

— У нас появилась возможность сформировать Бессмертный полк в новом едином формате: «Помним всех поименно!» — погибших по деревням, и «Была война, они пришли живые!» И рассказать обо всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, не зависимо от того, есть фотографии или нет, — рассказывает Вера Евгеньевна. — У Совета ветеранов, состоящего из пяти человек, только у меня есть компьютер и выход в Интернет, поэтому всю работу я смогла провести, на нее как раз ушла первая неделя самоизоляции. Оформляла через презентацию слайды, затем печатала и ламинировала.

В День Победы, 9 Мая, Верхпоткинский бессмертный полк снова встал у обелиска в парке Победы. Повзводно и поротно. Никто из земляков не забыт. Это новые штандарты – с именами, фамилиями, фотографиями, которые сохранились.

Новые штандарты – с именами, фамилиями, фотографиями, которые сохранились. Фото: предоставлено Верой Черемных.

Фотографии, которые «стояли» пять лет у обелиска в День Победы раздали жителям, чтобы они поставить их у своих домов. А еще в селе проводят акцию «Окна Победы» — украшают окна домов символикой праздника.