Лукашенко: Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора

- В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили бы так же, - заявил Александр Лукашенко в ходе празднования в Минске Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Белоруссия встретила 75-летие военным парадом и торжественным концертом "Во славу общей Победы". Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белоруссия встретила 75-летие военным парадом и торжественным концертом "Во славу общей Победы". При этом других крупных массовых мероприятий в стране не планируется.

Александр Лукашенко принял решение не отменять в этом году торжества, несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий, в том числе политического характера.

Танк Т-34 и основные боевые танки Т-72Б3М на проспекте Победителей во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В своих заявлениях президент Белоруссии заявил: "на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь - это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник".

Белоруссия встретила 75-летие Победы военным парадом и торжественным концертом на главной площади МинскаФото: REUTERS

"Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов", - подчеркнул глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778089" frameborder="0"></iframe> Парад 9 Мая в Минске.

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