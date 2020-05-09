Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Вера Воронкова и Андрей Кузичев пройдут дорогами войны

Театры по-прежнему в условиях жестокого карантина – закрыты. Но великий праздник – День Победы – они отмечают, тем более, что многие готовились к нему загодя.

В 19.00 московский театр «Et Cetera» проведет онлайн трансляцию спектакля «Надежда, Вера и Любовь...», который родился из документальных кадров, военных песен и частушек, романсов и военной лирики.

Кроме того в Youtube можно посмотреть фильм «БЫТЬ!-будет!», посвященный памяти участника войны актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского и всем героям войны. Премьеру спектакля «БЫТЬ!» по военным воспоминаниям актера не успели выпустить из-за карантина.

В 18:00 Театр им. Пушкина представит литературную композицию «Дорогами войны».

Артисты Вера Воронкова и Андрей Кузичев прочтут фрагменты воспоминаний о войне и исполнят военные песни. Многие артисты Камерного театра стали участниками фронтовых концертных бригад.

Трансляция «Дорогами войны» пройдет на сайте stayhome.moscow. После трансляции видео будет доступно на официальных страницах театра в YouTube и Facebook.

Театр на Таганке проведет онлайн-трансляцию спектакля по произведениям поэтов военного времени «Павшие и живые» (по мотивам легендарного спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко 1965 года). В нем собраны лучшие военные стихи поэтов и писателей, которые участвовали в войне. Одни из них погибли, другие остались живы, но на их творчестве навсегда печать военных лет. Это спектакль-реквием по погибшим поэтам (Онлайн-трансляция спектакля пройдет на cайте Театра на Таганке).

Режиссер интернет-версии - Анатолий Васильев, который работает в Театре на Таганке с 1964 года и отвечает за художественную целостность спектаклей «любимовского репертура».

Театр им.Маяковского покажет одну из своих лучших постановок – телеверсию спектакля Андрея Гончарова «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Это история взросления целого поколения, которому не дали побыть детьми. Кроме того, артисты Театра Маяковского, игравшие в этой постановке (среди которых Ольга Прокофьева, Любовь Руденко, Татьяна Аугшкап, Галина Беляева, Юрий Соколов) поздравят всех с праздником Великой Победы. Спектакли можно посмотреть на официальном сайте и в соцсетях Театра им.Маяковского и на портале Культура РФ.

На YouTube–канале Театра Наций состоится онлайн-премьера проекта «Мы эхо…», созданного на основе одноименного спектакля-концерта. В него вошли песни советских композиторов — от «Журавлей» до «Пусть всегда будет солнце». Создатели спектакля-концерта решили представить музыкальные номера, соединив их с воспоминаниями о Великой Отечественной войне и кадрами сегодняшней жизни на самоизоляции.

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов прочтет стихотворение солдата Николая Савкова, написанное 9 августа 1942 года в день первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.

Кроме Миронова, в онлайн-проекте «Мы эхо…» участвуют Юлия и Анна Пересильд, Елена Николаева, Мария Биорк, Наталья Ноздрина, Павел Акимкин, Артем Тульчинский, Роман Шаляпин, Александр Новин, Олег Савцов, Петр Маркин и другие артисты.

Московский Художественный театр им. Чехова проведёт онлайн-марафон, посвящённый 75-летию Победы.

На YouTube–канале театра и в официальных группах МХТ в социальных сетях в 19:00 будет показан спектакль «Пролетный гусь» по рассказам Виктора Астафьева (режиссёр Марина Брусникина).

Запланированная премьера «В окопах Сталинграда» по одноименной повести Виктора Некрасова по известным причинам не состоялась. Но эту работу театр обязательно покажет после окончания карантина.

На сайте МХАТ им. Горького в 17:00 в праздничной программе телеканала «МХАТ ГОВОРИТ!» состоится онлайн-премьера поэтического спектакля «Бессмертные строки», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Постановка создана коллективом театра в период самоизоляции, репетиции и запись проходили онлайн.

В спектакле «Бессмертные строки» звучат стихи поэтов-участников Великой Отечественной войны: О. Берггольц, В. Гончарова, А. Трковского, Ю. Друниной, С. Гудзенко, Б. Слуцкого, И. Дегена, Е. Винокурова. В спектакле принимают участие артисты МХАТ им. М. Горького: Александр Удалов, Ирина Архипова, Кристина Пробст, Роман Титов, Семен Шевелин, Юрий Коновалов, Анастасия Рубеко, Эльвира Цымбал.

Фрагменты из поэмы И. Твардовского «Василий Теркин» прочтут: Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Татьяна Шалковская и другие.

Для зрителей театра «Мастерская Петра Фоменко» будут звучать стихи и песни о войне. Концерт можно увидеть в социальных сетях театра:

17:00 – военные песни споёт Полина Агуреева.

19:00 – вечер завершится концертом «На всю оставшуюся жизнь…». Это история, сложившаяся из фронтовых писем, а также стихов и песен советских поэтов и композиторов – известных и не очень, популярных и малознакомых. Не о войне, но о жизни, «в которую ворвалась война».

На сайте театра «Современник» под заголовком «Голосами «Современника» о войне и мире» собраны отрывки из знаменитых спектаклей, темой которых стала Великая Отечественная война. Герои «Вечно живых» (с этой постановки Олега Ефремова в 1956 году начался театр), «Эшелона» (спектакль Галины Волчек), «Из записок Лопатина» (постановка Иосифа Райхельгауза), «Мы не увидимся с тобой» (режиссер Валерий Фокин) заговорят голосами артистов, некогда сыгравших в них, - Олега Ефремова, Игоря Кваши, Лилии Толмачевой, Юрия Богатырёва, Аллы Балтер, Геннадия Фролова, Людмилы Ивановой, Валентина Гафта, Елены Миллиоти, Михаила Жигалова, Константина Райкина, Марины Нееловой, Марины Хазовой. Важно, что авторы этих пьес - Виктор Розов, Константин Симонов и Михаил Рощин - знали, что такое война, не понаслышке. Розов и Симонов - фронтовики, а Рощин написал трагическую историю эвакуации, вспоминая свой детский опыт.