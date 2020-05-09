Глава МИД ФРГ Хайко Маас: Красная Армия принесла в Европу и Восточную Германию «несвободу и зависимость»

На 8 мая, в честь Дня Победы, Бранденбургские ворота в центре Берлина подсветили огромными словами «Спасибо» — на четырёх языках: русском, английском, французском, немецком (именно в такой последовательности).

Днём ранее, 7 мая, глава МИД ФРГ Хайко Маас вместе с историком Андреасом Виршингом опубликовал в издании «Шпигель» колонку о Второй Мировой войне под названием «Нет политики без истории».

Российские СМИ в основном заметили начальный посыл этой статьи, где дипломат безоговорочно возлагает вину за развязывание той войны только и исключительно на Германию.

Тем не менее, ближе к концу текста Мааса звучат и другие пассажи. «Мы по-прежнему благодарны всем тем, кто боролся против нацистской диктатуры», — пишет он. Правда, особо не акцентируя, кто же именно боролся (ни США, ни Британия, ни другие союзники, например, Китай, не упоминаются; об экс-СССР говорится мимоходом: мол, там тот день «отмечают парадами победы»).

Министр иностранных дел ФРГ Хайко МаасФото: REUTERS

И сразу после:

«С другой стороны, жители Польши, стран Балтии и других стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы испытывают смешанные чувства по поводу 8 мая. Для них радость победы над национал-социализмом связана с началом другой формы несвободы и зависимости — опытом, который они разделяют со многими людьми в Восточной Германии», — утверждает Маас, имея в виду бывшую ГДР, созданную в советской зоне контроля в Германии.

Конечно, эти весьма обтекаемые выражения далеки от официальной позиции тех самых стран Восточной Европы, где май-1945 считают «сменой одной оккупации на другую». Но общая концепция совпадает: «СССР — не освободитель народов, а почти такое зло, как Третий Рейх».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Впрочем, подобную точку зрения разделяют в ФРГ не все. Так, в заявлении депутата Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» к годовщине Победы, поступившем в редакцию «КП», говорится:

«Мы, немцы, особенно благодарны за славный подвиг советского народа. Благодаря ему свобода и демократия сегодня являются фундаментальными чертами нашего общества», — отмечает Линдеманн.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Андрей Шмидт, выпускник университета Пассау, эксперт по ФРГ: «А потом нацистов просто кто-то прогнал»

— Наше внутрироссийское восприятие таких выступлений сильно отличается от немецкого. Мы в каждом таком заявлении подсознательно ищем подвох: «а не хочет ли кто-то принизить роль СССР в Победе»? В ФРГ всё наоборот. Финальный этап войны, когда СССР и союзники с двух сторон освободили Европу, немцам не то чтобы безразличен — но они не отождествляют «ту» Германию с собой. Они говорят только о начале войны, «безусловной вине Берлина» в её развязывании и холокосте. Об этом детям рассказывают почти каждый день с 9 по 12 класс школы.

А что для них 1945 год? Были некие абстрактные «нацисты», которых кто-то прогнал. Кто прогнал? Видимо, люди, на чьих языках написано «Спасибо» на Бранденбургских воротах: русские, англо-американцы, французы, немцы (!). Нынешнее поколение германских политиков, включая Хайко Мааса, воспринимает те события именно так.