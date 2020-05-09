Как Москва отмечает День Победы: послушали гул истребителей и домой пересматривать «Офицеров»
СЛУШАЛИ РЁВ НОВЫХ СУ-57 ВМЕСТЕ С ПУШКИНЫМ
Пишет Алиса Титко:
В метро 9 мая заметно больше людей. Хотя и картинка выглядит весьма буднично. Вот мужчина везет в большом желтом контейнере кота к ветеринару. А вот женщины, у которых на сумочках не видно георгиевских лент. Нет детей в пилотках и красных гвоздик тоже.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Но праздник все равно должен быть, - решила я про себя. - Хотя бы в центре».
С фотографами мы обсуждали накануне красивые места, откуда будет хорошо видны самолеты и вертолеты - авиационную часть Парада Победы. В метро тем временем сообщили, что на их ютуб-канале можно посмотреть концерт Льва Лещенко. После болезни певец все же спел на станции метро «Площадь Революции».
Слушаю легендарные строки…
«Это радость со слезами на глазах»…
И выхожу на Пушкинскую площадь. Идет дождь.
Слышу, как женщина говорит по телефону:
- Наверное, отменят из-за погоды…
На площади два фотографа, несколько полицейских. Буквально за десять минут на Пушкинской площади появились семьи с детьми, вышли из метро кассиры - все хотели посмотреть авиационную часть Парада Победы. Все держали смартфоны наготове, чтобы снимать видео. А пока смотрели трансляцию из Александровского Сада, где Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.
- Вот находимся же очень близко, а смотрим по телефону, - говорила женщина.
- Зато самолеты в небе посмотрим настоящие, - отвечал ей мужчина.
Люди выстроились вдоль Тверской, фотографы ожидали пролет самолетов и вертолетов над памятником Пушкину.
- Летят, летят! - стали кричать собравшиеся на Пушкинской площади и возле Музея современной истории России.
Авиация летела четко над главной улицей Москвы - над Тверской. Женщины махали платками и зонтиками, дети пытались приветствовать пилотов руками и кричать «Ура!»
Люди продолжали выходить из метро, быстро включали камеры, поднимали головы вверх и провожали самолеты взглядом до самого Кремля - все хотели видеть и слышать звуки Победы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Особенно запомнится удивительный и немного тревожный звук (рев турбин) у новых истребителей пятого поколения Су-57. Как объяснили накануне военные, особенность этих самолетов в скорострельной пушке и наличие ракет большой дальности «воздух-поверхность».
Москвичи радовались, когда в небе произошла очередная дозаправка бомбардировщика Ту-160 и особенно когда самолеты рисовали в небе флаг России.
Триколоры стали появляться и в окнах москвичей сразу же после Парада Победы - в эти минуты начиналось шествие «Бессмертного полка». В этот раз виртуального, но, как говорят москвичи, не менее памятного.
От редакции:
На улицах дежурили сотрудники полиции. Никаких задержаний не было. Максимум - беседа. Некоторые москвичи оформили разовые пропуска в Александровский сад или на Тверскую. А цель: на 9 мая. Так и написали. И все в порядке. Никто к ним не подходил. Проверяли документы только на Пушкинской площади, где неугомонные коммунисты вышли на несанкционированный митинг.
В СОКОЛЬНИКАХ ТИХО И БЕЗЛЮДНО
Пишет Андрей Абрамов:
Столичный район Сокольники - людей почти нет. На Первомай еще гуляли, а на 9 Мая на променад никто не вышел. Максимум до магазина и обратно. О том, что сегодня большой праздник, ни единого свидетельства. Лишь на заборе элитной многоэтажки растянули торжественный баннер.
Половина редких прохожих - коммунальщики в оранжевых жилетах да разноцветные курьеры.
Раньше на праздник детей наряжали в гимнастерки, девушки надевали пилотки. И относились к этому все по-разному. Кто-то считал позерством, кто-то умилялся и делал селфи.
Единственный, кого встретил в пилотке - кассир супермаркета.
Кое-где на балконах колышутся флаги. Промчалась легковушка с красными знаменем. И вновь пустынная улица…
Возможно, такая тишина и к лучшему. Люди в кой-то веки останутся дома, пересмотрят «Офицеров», погуглят интересную историческую статью (да хоть у нас на сайте!), ну и расскажут детям о подвиге дедов.
НИКАКОГО ШАШЛЫКА
Пишет Александр Рогоза:
Северный район - несколько квадратных километров Москвы за МКАД, по Дмитровскому шоссе. Несколько дворов с многоэтажками выстроились вдоль Долгих прудов. Обычно здесь в теплое время года заповедник шашлыка. Компашки тусуются у воды, в лесочке и вообще где придется. В прошлом году на 9 мая здесь все так и было. И после, когда только объявили режим самоизоляции, над прудами стоял плотный дымок от многочисленных мангалов. Но сегодня другая картина.
Выхожу из подъезда и прямо удивляюсь: обычно у нас здесь все тротуары заставлены машинами, а теперь даже пустовато как-то. По дачам разъехались все, кто мог. Проявлений праздничной радости на балконах тоже не видно.
В обычное время здесь все в дыму от мангалов, а сегодня - тишина.Фото: Александр РОГОЗА
Еще пару дней назад в соседских чатах начали писать, что 9 мая пытаться выйти на берег по шашлыки - дохлый номер.
«Облавы будут», - авторитетно пообещал кто-то.
Народ в массе своей по этому поводу начал грустить.
«Жаль… Надоело… Да эти полицейские…»
Из отдыхающих - только одна нетрезвая парочка.Фото: Александр РОГОЗА
Нашлись, слава богу, благоразумные: «Чем больше вы будете по улицам бегать, тем дольше нам все на карантине сидеть».
В общем, начался в чатике очередной холивар.
Во дворе ни души (а на часах уже 14:00, разгар праздника) - только сосед с собакой навстречу.
- Ты не на шашлыки? - спрашивает.
Как будто по мне не видно: у меня ж не сумок с собой, ничего.
Спуск к лесу пытались завесить красно-белой лентой, но ее еще неделю назад предсказуемо сорвали.Фото: Александр РОГОЗА
- Сегодня не желательно. Я с утра выходил с собакой, гулял по берегу (сосед со своим спаниелем выходит побродить по району раз по шесть на дню, - прим. авт.) и наряд встретил. Они там прямо стояли, следили, чтоб народ с мангалами не попер.
Некоторые спускаются к воде покормить птиц. Вот и весь экшн.Фото: Александр РОГОЗА
В надежде застать хоть какой-то экшн совершаю променад вдоль берега. Но здесь ни полиции, ни нарушителей. Люди иногда попадаются на встречу. Много гуляющих с колясками, кстати. Родители с детьми-дошкольниками спускаются к воде, кормят хлебным мякишем уток и орущих чаек. А с маской и в перчатках - только я один.
Впрочем, есть ощущение, что местные шашлычники-партизаны взяли на день паузу. А в последние денечки «майских праздников» попробуют наверстать упущенное.
Москвичи наблюдают за воздушным парадом в День Победы.Алиса ТИТКО
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