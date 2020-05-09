Как Москва отмечает День Победы: послушали гул истребителей и домой пересматривать «Офицеров»

СЛУШАЛИ РЁВ НОВЫХ СУ-57 ВМЕСТЕ С ПУШКИНЫМ

Пишет Алиса Титко:

В метро 9 мая заметно больше людей. Хотя и картинка выглядит весьма буднично. Вот мужчина везет в большом желтом контейнере кота к ветеринару. А вот женщины, у которых на сумочках не видно георгиевских лент. Нет детей в пилотках и красных гвоздик тоже.

«Но праздник все равно должен быть, - решила я про себя. - Хотя бы в центре».

С фотографами мы обсуждали накануне красивые места, откуда будет хорошо видны самолеты и вертолеты - авиационную часть Парада Победы. В метро тем временем сообщили, что на их ютуб-канале можно посмотреть концерт Льва Лещенко. После болезни певец все же спел на станции метро «Площадь Революции».

Слушаю легендарные строки…

«Это радость со слезами на глазах»…

И выхожу на Пушкинскую площадь. Идет дождь.

Слышу, как женщина говорит по телефону:

- Наверное, отменят из-за погоды…

На площади два фотографа, несколько полицейских. Буквально за десять минут на Пушкинской площади появились семьи с детьми, вышли из метро кассиры - все хотели посмотреть авиационную часть Парада Победы. Все держали смартфоны наготове, чтобы снимать видео. А пока смотрели трансляцию из Александровского Сада, где Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

- Вот находимся же очень близко, а смотрим по телефону, - говорила женщина.

- Зато самолеты в небе посмотрим настоящие, - отвечал ей мужчина.

Люди выстроились вдоль Тверской, фотографы ожидали пролет самолетов и вертолетов над памятником Пушкину.

- Летят, летят! - стали кричать собравшиеся на Пушкинской площади и возле Музея современной истории России.

Авиация летела четко над главной улицей Москвы - над Тверской. Женщины махали платками и зонтиками, дети пытались приветствовать пилотов руками и кричать «Ура!»

Люди продолжали выходить из метро, быстро включали камеры, поднимали головы вверх и провожали самолеты взглядом до самого Кремля - все хотели видеть и слышать звуки Победы.

Особенно запомнится удивительный и немного тревожный звук (рев турбин) у новых истребителей пятого поколения Су-57. Как объяснили накануне военные, особенность этих самолетов в скорострельной пушке и наличие ракет большой дальности «воздух-поверхность».

Москвичи радовались, когда в небе произошла очередная дозаправка бомбардировщика Ту-160 и особенно когда самолеты рисовали в небе флаг России.

Триколоры стали появляться и в окнах москвичей сразу же после Парада Победы - в эти минуты начиналось шествие «Бессмертного полка». В этот раз виртуального, но, как говорят москвичи, не менее памятного.

От редакции:

На улицах дежурили сотрудники полиции. Никаких задержаний не было. Максимум - беседа. Некоторые москвичи оформили разовые пропуска в Александровский сад или на Тверскую. А цель: на 9 мая. Так и написали. И все в порядке. Никто к ним не подходил. Проверяли документы только на Пушкинской площади, где неугомонные коммунисты вышли на несанкционированный митинг.

В СОКОЛЬНИКАХ ТИХО И БЕЗЛЮДНО

Пишет Андрей Абрамов:

Столичный район Сокольники - людей почти нет. На Первомай еще гуляли, а на 9 Мая на променад никто не вышел. Максимум до магазина и обратно. О том, что сегодня большой праздник, ни единого свидетельства. Лишь на заборе элитной многоэтажки растянули торжественный баннер.

Половина редких прохожих - коммунальщики в оранжевых жилетах да разноцветные курьеры.

Раньше на праздник детей наряжали в гимнастерки, девушки надевали пилотки. И относились к этому все по-разному. Кто-то считал позерством, кто-то умилялся и делал селфи.

Единственный, кого встретил в пилотке - кассир супермаркета.

Кое-где на балконах колышутся флаги. Промчалась легковушка с красными знаменем. И вновь пустынная улица…

Возможно, такая тишина и к лучшему. Люди в кой-то веки останутся дома, пересмотрят «Офицеров», погуглят интересную историческую статью (да хоть у нас на сайте!), ну и расскажут детям о подвиге дедов.

НИКАКОГО ШАШЛЫКА

Пишет Александр Рогоза:

Северный район - несколько квадратных километров Москвы за МКАД, по Дмитровскому шоссе. Несколько дворов с многоэтажками выстроились вдоль Долгих прудов. Обычно здесь в теплое время года заповедник шашлыка. Компашки тусуются у воды, в лесочке и вообще где придется. В прошлом году на 9 мая здесь все так и было. И после, когда только объявили режим самоизоляции, над прудами стоял плотный дымок от многочисленных мангалов. Но сегодня другая картина.

Выхожу из подъезда и прямо удивляюсь: обычно у нас здесь все тротуары заставлены машинами, а теперь даже пустовато как-то. По дачам разъехались все, кто мог. Проявлений праздничной радости на балконах тоже не видно.

В обычное время здесь все в дыму от мангалов, а сегодня - тишина.Фото: Александр РОГОЗА

Еще пару дней назад в соседских чатах начали писать, что 9 мая пытаться выйти на берег по шашлыки - дохлый номер.

«Облавы будут», - авторитетно пообещал кто-то.

Народ в массе своей по этому поводу начал грустить.

«Жаль… Надоело… Да эти полицейские…»

Из отдыхающих - только одна нетрезвая парочка.Фото: Александр РОГОЗА

Нашлись, слава богу, благоразумные: «Чем больше вы будете по улицам бегать, тем дольше нам все на карантине сидеть».

В общем, начался в чатике очередной холивар.

Во дворе ни души (а на часах уже 14:00, разгар праздника) - только сосед с собакой навстречу.

- Ты не на шашлыки? - спрашивает.

Как будто по мне не видно: у меня ж не сумок с собой, ничего.

Спуск к лесу пытались завесить красно-белой лентой, но ее еще неделю назад предсказуемо сорвали.Фото: Александр РОГОЗА

- Сегодня не желательно. Я с утра выходил с собакой, гулял по берегу (сосед со своим спаниелем выходит побродить по району раз по шесть на дню, - прим. авт.) и наряд встретил. Они там прямо стояли, следили, чтоб народ с мангалами не попер.

Некоторые спускаются к воде покормить птиц. Вот и весь экшн.Фото: Александр РОГОЗА

В надежде застать хоть какой-то экшн совершаю променад вдоль берега. Но здесь ни полиции, ни нарушителей. Люди иногда попадаются на встречу. Много гуляющих с колясками, кстати. Родители с детьми-дошкольниками спускаются к воде, кормят хлебным мякишем уток и орущих чаек. А с маской и в перчатках - только я один.

Впрочем, есть ощущение, что местные шашлычники-партизаны взяли на день паузу. А в последние денечки «майских праздников» попробуют наверстать упущенное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778112" frameborder="0"></iframe> Москвичи наблюдают за воздушным парадом в День Победы.Алиса ТИТКО

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