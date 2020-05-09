Что нового показал нам Парад-2020 и зачем он был нужен

Ну вот и прошел Парад Победы на Красной площади, а вернее – над ней. А еще точнее, мы увидели только одну, воздушную, часть того грандиозного парада в честь 75-летия Великой Победы, который замышлялся еще в прошлом году. Проклятый коронавирус спутал благородные замыслы устроителей этого традиционного действа в сердце столицы и Родины. Пришлось отказаться и от многих тысяч зрителей на трибунах и «уполовинить» количество авиатехники.

В небе над Москвой мы увидели много «давних знакомых» - вертолеты и самолеты, среди которых были и те, которым нет равных в мире. Впервые увидели мы и новичка – совсем новенького, только только вставшего в боевой строй Воздушно-космических сил истребителя пятого поколения Су-57.

Новобранец, кстати, уже успел показать себя не только на параде, но и на сирийском «фронте». Так что это уже не напомаженный бутафорский красавчик для лаковых обложек рекламных журналов, а «понюхавший пороха» воздушный боец. Впервые над золотыми куполами Кремля и наши МиГ-31К с грозными «Кинжалами» под брюхом – для этих уникальных гиперзвуковых ракет парад тоже стал премьерой.

Истребители-перехватчики МиГ-31К c новейшими ракетами "Кинжал" над Красной площадью. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Не успел я закончить свой рассказ по радио «Комсомольская правда» о воздушной части Парада Победы, как пошли в редакцию звонки и письма. В одних – поздравления с праздником, восторги воздушно-боевой мощью нашей армии и гордость тем, что потомкам победителей-фронтовиков есть что показать из поднебесья и своему народу, и миру, и недругам.

В других – цианистый калий ехидства и прокисшее брюзжание: «Нашли чем хвастаться перед бедным народом во время «чумы»! А зачем нам вообще эти показушные парады и бряцанье оружием?». Были реплики и похлеще. И это уже, к великому сожалению, как данность. Кому-то покажется, что вот такой скулеж - всего лишь «иное мнение». Но за ним – неуважение к святыне, к нашим традициям, к нашей памяти о Победе и Победителях.

Дальние бомбардировщики Ту-95МС над Большой Дмитровкой во время воздушного Парада Победы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Да, военный парад (в том числе и на Красной площади) – это не хвастовство, а национальная традиция, берущая начало в глубинах отечественной истории. Отказаться от такой традиции, это все равно, что человеку отказаться от отчества. Отказаться от такой традиции – все равно, что плюнуть вслед тем, кто с оружием в руках спасал Родину и водрузил Знамя Победы над осиным гнездом фашизма в мае 1945-го. Конечно, сейчас не 37-й год, когда одно лишь сомнение в целесообразности решения Кремля (а тем более – крик о «победобесии»!) закончилось бы лагерем под Магаданом. Сейчас свобода слова. Сейчас нет идеологического отдела ЦК КПСС во главе с Сусловым, нет могучей системы пропаганды, которая бы «вправляли мозги» и воспитывала почитание победителей. Сегодня для целой «генерации» молодежи День Победы имеет такое же значение, как воскресная тусовка с пивом и чипсами. Не потому ли юные болваны, бывает же такое, жарят сосиски на вечном огне и выкладывают это в интернет?

Вертолеты Ка-52 во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедший парад заставляет меня размышлять и об этом. О том, что наши отцы и деды добыли Победу, а теперь нам предстоит защитить и Победу, и Победителей от напасти беспамятства. Только что мне позвонил китайский коллега, поздравил с праздником и сказал, что восхищен парадом. И сравнил его с парадом на Красной площади в ноябре 1941-го, - в смысле поддержания победного духа народа и армии в тот момент когда враг стоял у стен Москвы. Я заметил, что тогда был другой все-таки враг, сломавший зубы на подступах к столице, а нынешний – всего лишь какой-то короновирус. Но согласился, что нынешний парад стал мощным целебным уколом оптимизма и веры, что мы победим эту заразу. Ну Глава нашего государства у могилы Неизвестного солдата ясно же сказал: «Мы не можем не победить»…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/778060" frameborder="0"></iframe> Воздушный парад в честь 75-летия Победы.Российские военные самолёты и вертолёты пролетели над Красной площадью. И им определённо удалось продемонстрировать всю мощь нашей авиации!

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